Les États-Unis ordonnent à Anthropic de bloquer l'accès depuis l'étranger à ses modèles d'IA les plus avancés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle version intégrant la déclaration d'Anthropic)

Anthropic a déclaré vendredi avoir reçu l'ordre du gouvernement américain de suspendre l'accès de tous les ressortissants étrangers à ses modèles d'intelligence artificielle Fable 5 et Mythos 5, invoquant des raisons de sécurité nationale.

La société a indiqué avoir reçu vendredi la directive de contrôle des exportations de la part du gouvernement, qui n'a fourni aucun détail spécifique concernant ses préoccupations en matière de sécurité nationale.

Anthropic estime toutefois que le gouvernement pense avoir découvert une méthode permettant de contourner, ou de “jailbreaker”, Fable 5, selon le communiqué de la société.

“Cette décision a pour conséquence directe que nous devons désactiver immédiatement Fable 5 et Mythos 5 pour tous nos clients afin de garantir la conformité. L'accès à tous les autres modèles d'Anthropic ne sera pas affecté”, a déclaré Anthropic.

Anthropic a ajouté qu’il estimait qu’il s’agissait d’un “malentendu” et qu’il s’efforçait de rétablir l’accès aux modèles dès que possible.