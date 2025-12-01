 Aller au contenu principal
Les États-Unis ont enregistré un nombre record de 3,13 millions de passagers aériens ce dimanche
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 15:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration américaine de la sécurité des transports a déclaré avoir contrôlé 3,13 millions de passagers aériens dimanche, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré en une seule journée. Ce record a coïncidé avec le jour de pointe de la saison des voyages de Thanksgiving et a été atteint malgré des problèmes météorologiques dans le Midwest. Le record précédent pour une seule journée était le 22 juin, lorsque 3,09 millions de passagers avaient été contrôlés.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
13,9650 USD NASDAQ -0,60%
DELTA AIR LINES
64,730 USD NYSE +0,90%
SOUTHWEST AIRLIN
34,940 USD NYSE +0,33%
UNITED AIRLINES
102,9050 USD NASDAQ +0,93%
