Les États-Unis ont enregistré un nombre record de 3,13 millions de passagers aériens ce dimanche

L'administration américaine de la sécurité des transports a déclaré avoir contrôlé 3,13 millions de passagers aériens dimanche, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré en une seule journée. Ce record a coïncidé avec le jour de pointe de la saison des voyages de Thanksgiving et a été atteint malgré des problèmes météorologiques dans le Midwest. Le record précédent pour une seule journée était le 22 juin, lorsque 3,09 millions de passagers avaient été contrôlés.