Les États-Unis ne devraient pas prolonger l'USMCA, ce qui marque le début d'un compte à rebours de dix ans avant la fin de l'accord commercial

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* Les responsables américains, mexicains et canadiens se réuniront mercredi pour faire le point sur l'accord commercial nord-américain

* Trump a déclaré qu'il ne souhaitait pas prolonger l'accord commercial USMCA qu'il a mis en vigueur en 2020

* M. Carney affirme que la priorité du Canada est de « conclure un nouvel accord »

* À moins que des modifications ne soient négociées, l’USMCA expirerait dans dix ans à compter de la déclaration des États-Unis

(Réintégration du contenu de la mise à jour précédente à partir du paragraphe 8) par David Lawder

L'administration du président américain Donald Trump devrait annoncer officiellement mercredi qu'elle ne prolongera pas l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), déclenchant ainsi un compte à rebours de dix ans qui mènera à la fin de la zone de libre-échange nord-américaine, vieille de 32 ans, tandis que les trois pays se disputent sur les modifications proposées.

Cette déclaration marquera le début d’une période de révision de six ans, prévue par une « clause de caducité » négociée par la première administration du président Donald Trump. Toutefois, elle ne changera guère le cours des négociations houleuses sur l’avenir de l’accord, notamment en ce qui concerne les exigences radicales visant à renforcer la part des composants américains et régionaux dans la production automobile nord-américaine, ainsi que les mesures de protection commerciale destinées à empêcher les produits chinois de bénéficier de l’USMCA.

Les responsables du commerce des États-Unis, du Mexique et du Canada devraient se réunir virtuellement mercredi et annoncer s’ils souhaitent prolonger l’accord pour une nouvelle période de 16 ans.

Un porte-parole du représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré que ce dernier n’avait fait aucune annonce officielle concernant son intention vis-à-vis de l’USMCA. Mais M. Greer a déjà programmé un troisième cycle de négociations avec le Mexique pour la semaine du 20 juillet, ce qui témoigne de sa volonté de continuer à faire pression pour obtenir des changements.

« Nous nous attendons à ce que le 1er juillet passe sans que les États-Unis ne confirment leur volonté de prolonger l’accord », a déclaré Greta Peisch, ancienne conseillère juridique en chef de l’USTR et désormais associée spécialisée dans le commerce chez Wiley Rein à Washington.

Mme Peisch a ajouté qu’il n’était pas certain « que les États-Unis précisent exactement ce qu’ils attendent de manière publique » dans un communiqué attendu après la réunion.

Le ministre mexicain de l’Économie, Marcelo Ebrard, a déclaré mardi qu’il ne s’attendait pas à ce que l’accord commercial trilatéral soit abandonné. La présidente du pays, Claudia Sheinbaum, a également indiqué mardi qu’elle avait signé une lettre demandant que l’USMCA soit prolongé de 16 ans.

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a déclaré qu’il s’attendait à un « échange constructif » entre les trois pays, mais qu’aucun accord ne serait signé.

« La priorité est de parvenir à un nouvel accord », a déclaré M. Carney. « Nous sommes prêts à négocier une amélioration de cet accord. »

Trump a déjà mis fin unilatéralement au statut d’exonération douanière de l’USMCA en imposant des droits de douane de 25% sur les véhicules et pièces automobiles canadiens et mexicains, et de 50% sur l’acier et l’aluminium provenant de ces deux pays, ce qui a entraîné des mesures de rétorsion de la part du Canada.

Bien que le Canada n’ait pas encore pris part à des négociations officielles avec les États-Unis, M. Carney a indiqué que les discussions techniques sur l’aluminium, l’acier, les véhicules automobiles et le bois d’œuvre avaient permis d’obtenir certaines améliorations.

« Nous sommes donc prêts à poursuivre ces discussions, mais cela prendra du temps, ce que nous savons depuis un certain temps déjà », a ajouté M. Carney.

L’absence d’accord sur les révisions de l’USMCA maintiendrait l’accord commercial dans une impasse indéfinie, avec des sessions de révision similaires chaque année pendant les dix prochaines années, à l’issue desquelles l’accord commercial nord-américain expirerait le 1er juillet 2036.

Le processus de révision et de caducité, jugé controversé lors de son adoption, est distinct d’une clause de résiliation que le président américain Donald Trump ou ses homologues mexicain et canadien pourraient invoquer, ce qui entraînerait le retrait des États-Unis de l’accord dans un délai de six mois.

Trump, dont la première administration avait négocié l’USMCA pour remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) de 1994, avait salué son entrée en vigueur en 2020 comme « l’accord commercial le plus équitable, le plus équilibré et le plus avantageux que nous ayons jamais adopté ».

Mais il s’est rapidement détourné de l’USMCA à mesure que le déficit commercial américain avec le Mexique en matière de biens s’aggravait, en partie parce que les entreprises ont délocalisé leurs chaînes d’approvisionnement hors de Chine après qu’il eut imposé des droits de douane élevés sur les produits chinois. Trump affirme fréquemment qu’il ne souhaite pas renouveler l’USMCA, préférant les droits de douane élevés qu’il a imposés sur les automobiles, l’acier et l’aluminium mexicains et canadiens.

LES ÉTATS-UNIS ET LE MEXIQUE NÉGOCIENT SANS LE CANADA Pour l’instant, les États-Unis mènent des cycles de négociations officiels uniquement avec le Mexique, laissant le Canada de côté au milieu d’une longue liste de points de friction commerciaux bilatéraux allant du marché laitier canadien soumis à des restrictions au retrait par les provinces canadiennes des alcools américains des rayons des magasins.

M. Greer n’a prévu aucune négociation commerciale officielle avec le Canada, mais il a eu des discussions régulières avec le ministre canadien du Commerce, Dominic Le Blanc.

Les constructeurs automobiles nord-américains ont exhorté l’administration Trump à maintenir l’accord commercial sous sa forme trilatérale, soulignant que les pièces traversent souvent plusieurs fois les frontières nord et sud des États-Unis avant d’être assemblées dans les véhicules.

Matt Blunt, président de l’American Automotive Policy Council, un groupe professionnel représentant Ford F.N , General Motors GM.N et Stellantis STLAM.MI , a appelé à une résolution rapide et durable garantissant la sécurité des investissements et des conditions de concurrence équitables.

« L’intégration économique nord-américaine procure d’énormes avantages concurrentiels à la région, et les constructeurs automobiles américains sont encouragés par les négociations en cours entre les États-Unis, le Mexique et le Canada », a déclaré M. Blunt dans un communiqué. « Les constructeurs automobiles américains sont actuellement désavantagés par rapport aux importations en provenance de pays dont les exportations sont soumises à un droit de douane forfaitaire de 15% et ne sont pas soumises à des règles d’origine comparables. »

Dans le cadre des négociations avec le Mexique, les États-Unis ont exigé que tous les véhicules construits en Amérique du Nord contiennent 50% de composants spécifiques aux États-Unis, un chiffre qui porterait la teneur régionale requise à 82% pour pouvoir bénéficier des avantages américains, ont indiqué des sources proches des discussions. Les véhicules assemblés au Mexique et au Canada seraient probablement toujours soumis à des droits de douane d’un certain niveau, a précisé M. Greer.

Un responsable mexicain a déclaré que les États-Unis et le Mexique avaient discuté de l’idée d’un droit de douane mondial universel de 15% sur les automobiles, mais avec un taux inférieur pour les véhicules en provenance du Mexique et du Canada s’ils s’accordaient sur des règles d’origine plus strictes.

Selon ce responsable, le Mexique et les États-Unis s’accordent globalement sur les problèmes posés par l’USMCA: une baisse constante des emplois dans le secteur manufacturier américain, une diminution de la part des composants américains dans les véhicules automobiles à mesure que la part des pièces asiatiques augmente, et des inquiétudes concernant l’augmentation du transbordement.

« Le Mexique et les États-Unis sont d’accord sur les objectifs. Ce dont nous discutons, c’est de la manière de les atteindre », a ajouté ce responsable.