Les États-Unis mettent fin au programme d'accès aux voies réservées au covoiturage des véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement fédéral interdit aux États d'autoriser les véhicules électriques et autres voitures propres à utiliser les voies réservées au covoiturage sans satisfaire aux exigences en matière d'occupation des véhicules à partir du 1er octobre, ont déclaré mercredi des responsables de la Californie .

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré que les conducteurs de véhicules individuels portant la vignette "Clean Air Vehicle" de l'État ne pourront plus utiliser les voies réservées au covoiturage ni bénéficier de tarifs de péage réduits dans certaines régions.

La Californie et d'autres États avaient utilisé cet avantage pour encourager la vente de véhicules électriques. L'administration Trump s'est attaquée aux véhicules électriques sur plusieurs fronts.