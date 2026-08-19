Les États-Unis mettent en garde contre le risque de piratage des appareils Siemens, alors que l'on craint que l'Iran ne s'introduise dans des stations de traitement d'eau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter du contexte dans les paragraphes 7 et 8) par AJ Vicens

Plusieurs agences gouvernementales américaines ont averti que des pirates informatiques non identifiés tentaient de s'introduire dans des appareils fabriqués par Siemens et utilisés pour surveiller et exploiter des installations de distribution d'eau et d'autres systèmes d'infrastructures critiques, selon un avis de cybersécurité publié mercredi. Cet avertissement intervient alors que de nombreux incidents cybernétiques visant les réseaux d'eau locaux ont été observés ces dernières semaines dans plusieurs États, lors d'attaques que les experts en cybersécurité soupçonnent d'être liées à l'Iran. L’avis décrit une “menace active” pesant sur tous les automates programmables de la série S7 de Siemens dans de nombreux secteurs d’infrastructures critiques, notamment l’industrie manufacturière , l’énergie , les installations de distribution d’eau et de traitement des eaux usées, ainsi que les installations chimiques, agroalimentaires et agricoles, selon l’alerte émise par l’Agence nationale de sécurité (NSA), le FBI, le Département de l’Énergie, l’Agence de protection de l’environnement et l’Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures (CISA)( du Département de la Sécurité intérieure ).

Selon les circonstances spécifiques, la compromission de ces appareils pourrait entraîner la perturbation de processus critiques, des incidents de sécurité, des temps d’arrêt ou des dommages matériels, la compromission de données sensibles, des violations de conformité et des répercussions en cascade sur l’ensemble des systèmes interconnectés, a averti le gouvernement.

Siemens n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Selon l’avis de sécurité, les pirates informatiques utilisent l'IA pour réduire considérablement l’expertise technique et le temps nécessaires au développement d’exploits permettant de compromettre avec succès les systèmes, ont indiqué les agences. La CISA a signalé le 30 juillet une augmentation significative du nombre de pirates ciblant les automates programmables, dans la foulée d’un avis publié le 22juillet mettant en garde contre des pirates affiliés à l’Iran exploitant ces appareils fabriqués par Siemens, Rockwell Automation et Schneider Electric. Les responsables fédéraux se sont abstenus d’établir officiellement un lien entre l’Iran et les récentes attaques contre les réseaux locaux d’approvisionnement en eau, tandis que le président Donald Trump a déclaré le 31 juillet qu’il ne pensait pas que l’Iran soit impliqué. Il a plutôt imputé la responsabilité à l’État du Minnesota , le premier à avoir signalé une vague d’au moins 30 cyberincidents liés à l’eau survenus les 26 et 27 juillet.