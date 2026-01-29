Les États-Unis menacent les émissions télévisées de fin de soirée et de journée pour les interviews de politiciens, selon un commissaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un membre démocrate de la Commission fédérale des communications a déclaré jeudi que l'administration Trump menaçait les principaux réseaux de radiodiffusion en publiant de nouvelles directives sur les règles d'égalité de temps d'antenne pour les interviews de candidats politiques dans les talk-shows de jour et de fin de soirée. La FCC, dirigée par les républicains, a déclaré la semaine dernière que les talk-shows télévisés de jour et de fin de soirée ne sont pas considérés comme des programmes d'information "de bonne foi" qui sont exemptés des règles d'égalité de temps de parole qui les obligent à accorder du temps d'antenne aux points de vue des candidats opposés. La commissaire de la FCC, Anna Gomez, une démocrate, a déclaré que l'annonce de la semaine dernière était une menace inappropriée visant les reportages et a exhorté les chaînes à ne pas "se laisser intimider et à arrêter leurs reportages indépendants sur ce qui se passe dans ce pays."