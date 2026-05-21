Les États-Unis maintiennent en service l'oléoduc Dakota Access tout en renforçant les contrôles environnementaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la réponse d'Energy Transfer, paragraphe 4)

* L'Army Corps impose des mesures de sécurité et de surveillance plus strictes pour l'oléoduc Dakota Access

* Les conditions comprennent une détection améliorée des fuites, des systèmes de surveillance de la qualité de l'eau et un examen indépendant des fuites de l'oléoduc

* Aucun nouveau tronçon de pipeline n'est autorisé

L'oléoduc Dakota Access peut continuer à fonctionner sous des conditions environnementales et de sécurité plus strictes, a déclaré jeudi l'Army Corps of Engineers, portant un coup dur aux tribus amérindiennes et aux groupes environnementaux qui s'opposent depuis longtemps au projet en raison des risques qu'il fait peser sur une source d'approvisionnement en eau essentielle.

En 2020, un tribunal américain a ordonné au Corps des ingénieurs de l'armée, l'agence fédérale chargée de superviser l'octroi des permis, de mener une étude environnementale plus approfondie du tracé de l'oléoduc sous un lac situé à cheval sur la frontière entre le Dakota du Nord et le Dakota du Sud.

L'oléoduc, connu sous le nom de DAPL, est resté en service pendant l'examen. Il s'agit du plus grand oléoduc du bassin pétrolier de schiste de Bakken et il peut transporter jusqu'à 750 000 barils de pétrole par jour du Dakota du Nord vers l'Illinois. Une partie de la conduite, détenue par la société texane Energy Transfer ET.N , passe sous le lac Oahe, un réservoir artificiel sur le fleuve Missouri.

Energy Transfer s’est réjoui de l’annonce faite par le Corps des ingénieurs de l’armée, a déclaré Vicki Granado, vice-présidente de la communication d’entreprise chez Energy Transfer, ajoutant que le DAPL fonctionnait en toute sécurité depuis près de 10 ans et constituait un élément essentiel de l’infrastructure énergétique américaine.

Les tribus amérindiennes se sont opposées à l'oléoduc, affirmant qu'elles puisent l'eau du lac à diverses fins, notamment pour la consommation, et qu'elles considèrent les eaux du fleuve Missouri comme sacrées. Leurs avocats ont déclaré que les tribus s'inquiétaient d'un éventuel déversement de pétrole. Le Corps des ingénieurs de l'armée a déclaré avoir décidé que l'octroi d'une servitude au pipeline, assortie de mesures de sécurité supplémentaires, était la meilleure option parmi les cinq qu'il avait étudiées, permettant ainsi la poursuite des opérations tout en réduisant les risques pour le lac et le fleuve Missouri.

Ces conditions comprennent une détection et une surveillance renforcées des fuites, des analyses plus poussées des eaux souterraines et de surface, la planification d'un approvisionnement en eau d'urgence, des études sur les moyens de subsistance menées avec les tribus concernées, ainsi que des examens indépendants des systèmes de sécurité de l'oléoduc, a précisé le Corps des ingénieurs de l'armée.

La mise en œuvre de cette décision impliquera une coordination avec les agences fédérales et étatiques, les tribus et les autres parties prenantes afin de garantir le respect de toutes les lois, réglementations et conditions de permis applicables. L'Army Corps continuera à superviser les conditions de la servitude et les exigences de surveillance pendant toute la durée de vie de l'oléoduc, a-t-il déclaré.

La décision de l'Army Corps n'autorise pas la construction de nouveaux tronçons de pipeline au-delà du point de franchissement existant.