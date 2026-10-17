Les États-Unis lèvent les restrictions imposées aux compagnies aériennes mexicaines après un différend dans le secteur de l'aviation

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(Ajout de la réaction du ministère américain des Transports et du contexte)

Les compagnies aériennes mexicaines pourront lancer de nouveaux vols vers les États-Unis au départ des deux aéroports internationaux de Mexico, après que le ministère américain des Transports a levé les restrictions imposées en raison de différends aériens entre les deux pays, a annoncé vendredi le gouvernement mexicain.

Cette décision permet aux compagnies aériennes d'établir des liaisons vers les États-Unis au départ de l'aéroport international Felipe Ángeles de Mexico (AIFA) et de l'aéroport international Benito Juárez, selon un communiqué des ministères des Affaires étrangères et des Communications et des Transports.

Le ministère américain des Transports a déclaré que cette mesure reflétait les efforts déployés par le Mexique pour répondre aux préoccupations concernant son respect d’un accord bilatéral de 2015 sur le transport aérien.

Le département a précisé qu’il continuerait d’exiger des transporteurs mexicains qu’ils déposent leurs horaires de vols à destination et en provenance des États-Unis et qu’ils obtiennent l’autorisation d’exploiter des liaisons à l’aide de gros porteurs.

Un responsable américain a précisé que deux autres décrets liés à ce différend restaient en vigueur et que Washington surveillerait de près le respect par le Mexique de ses engagements.

Ce responsable a précisé que cette décision était distincte de l’examen en cours mené en août par l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) concernant les efforts de surveillance aérienne du Mexique.

La FAA a rétabli la note maximale de sécurité aérienne du Mexique en septembre 2023, permettant ainsi aux compagnies aériennes mexicaines d’étendre leurs liaisons existantes vers les États-Unis et de lancer de nouvelles liaisons. Le Mexique avait été rétrogradé en mai 2021 après que l’autorité de régulation américaine eut constaté que le pays ne respectait pas les normes internationales de sécurité aérienne.

Cette rétrogradation a porté un coup dur aux transporteurs mexicains , les compagnies aériennes américaines ayant pu ainsi s’accaparer des parts de marché.

En mai , le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré que le gouvernement mexicain avait accepté d’améliorer l’accès aérien à Mexico.

L’administration du président Donald Trump était parvenue à un accord avec le Mexique sur un plan visant à répondre aux préoccupations des États-Unis concernant le respect d’un accord de transport aérien conclu en 2015 entre les deux pays, a précisé Sean Duffy.

En octobre de l’année dernière, les États-Unis avaient gelé l’expansion des services passagers et fret des compagnies aériennes mexicaines au départ de ces deux aéroports, alléguant que le Mexique ne respectait plus l’accord bilatéral sur l’aviation depuis 2022, date à laquelle il avait annulé les créneaux horaires détenus par les compagnies aériennes américaines de transport de passagers et contraint les transporteurs américains spécialisés dans le fret à délocaliser leurs opérations.

Les compagnies aériennes mexicaines ont salué la décision prise vendredi. Les transporteurs Viva et Aeromexico AERO.MX ont déclaré qu’elle renforcerait la connectivité aérienne entre les deux pays.