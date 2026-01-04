Les États-Unis lèvent les restrictions imposées à l'espace aérien des Caraïbes après une attaque contre le Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La FAA a fermé l'espace aérien des Caraïbes aux transporteurs américains en raison de mouvements militaires

*

L'agence met en garde les transporteurs non américains contre la proximité de l'espace aérien vénézuélien

(Mise à jour avec les déclarations de Spirit Airlines et JetBlue Airways aux paragraphes 8 et 12) par Dan Catchpole

Les États-Unis ont informé les compagnies aériennes samedi que les restrictions de l'espace aérien des Caraïbes prendraient fin à minuit ET (0500 GMT) et que les vols pourraient reprendre dès que les horaires seraient rapidement mis à jour, a déclaré le secrétaire aux Transports Sean Duffy.

Les commentaires sur X ont suivi l'annulation de centaines de vols par les principales compagnies aériennes après l'attaque américaine contre le Venezuela et la capture de son président, Nicolas Maduro.

Les principales compagnies United Airlines UAL.O , American Airlines AAL.O , Spirit et Delta DAL.N se sont préparées à reprendre leurs vols vers les Caraïbes dès dimanche.

Dans un communiqué, United a indiqué qu'un vol à destination de San Juan, à Porto Rico, était prévu pour samedi soir, ajoutant: "Nous prévoyons d'assurer la plupart des vols réguliers vers la région pour dimanche."

Delta Air Lines prévoit d'assurer son programme normal vers les Caraïbes dimanche, a indiqué la compagnie dans un communiqué, mais a procédé à des ajustements pour repositionner ses ressources.

American Airlines a déclaré dans un communiqué qu'elle se préparait à la réouverture de l'espace aérien des Caraïbes orientales dimanche et qu'elle avait ajouté plus de 3 700 sièges supplémentaires à destination et en provenance de la région, en plus de la reprise des services réguliers.

La compagnie a indiqué qu'elle effectuait des vols supplémentaires et déployait des avions plus grands, y compris des gros porteurs, pour "accroître au maximum la capacité de transport" afin d'aider les clients touchés par la fermeture imposée par la FAA.

Spirit Airlines a indiqué dans un communiqué envoyé par courriel qu'elle avait repris ses vols à destination et en provenance des Caraïbes le 4 janvier, après l'expiration de la directive de fermeture de l'espace aérien de la FAA.

Toutefois, même après la levée des restrictions, les compagnies aériennes auront besoin de plusieurs jours pour rétablir leurs activités normales, a déclaré Robert Mann, analyste des compagnies aériennes, qui a ajouté: "ils ont, en gros, l'équivalent d'une journée de passagers" déjà bloqués dans les Caraïbes.

American Airlines, Delta, United, Frontier Airlines, Spirit Airlines et JetBlue Airways JBLU.O ont commencé à annuler des vols, conformément aux fermetures de l'espace aérien de la Federal Aviation Administration dans les Caraïbes.

JetBlue a annulé 215 vols, a déclaré un porte-parole de la compagnie. La compagnie a déclaré dimanche qu'elle reprendrait ses activités normales.

Dans un avis aux navigants, la FAA a indiqué qu'elle avait fermé l'espace aérien aux transporteurs américains "en raison des risques pour la sécurité des vols liés à l'activité militaire en cours".

Dans d'autres avis de sécurité destinés aux transporteurs aériens non américains, l'agence les a mis en garde contre l'espace aérien vénézuélien.

Elle a mis en garde les opérateurs britanniques contre "les risques potentiels liés à l'armement antiaérien et à l'intensification de l'activité militaire" s'ils volent à moins de 100 miles (160 km) de l'espace aérien vénézuélien.

La FAA s'est refusée à tout autre commentaire.

DES COMPAGNIES AÉRIENNES NON AMÉRICAINES ANNULENT ÉGALEMENT DES VOLS

Plusieurs compagnies aériennes européennes et sud-américaines ont également annulé des vols.

Les restrictions seraient levées "le moment venu", avait déclaré Sean Duffy sur X.

Selon les médias, l'activité militaire américaine près du Venezuela a été à l'origine d'un quasi-accident aérien en novembre entre un avion de ligne de JetBlue et un ravitailleur américain.

Plusieurs transporteurs ont renoncé aux frais de changement et aux différences tarifaires pour les clients touchés par les fermetures s'ils reportaient leur voyage.

L'opération militaire américaine de samedi a capturé le président de longue date du Venezuela, Nicolas Maduro, a déclaré le président Donald Trump, promettant de placer le pays sous contrôle américain pour l'instant, en déployant des forces américaines si nécessaire.

Air Canada AC.TO a déclaré que ses opérations dans les Caraïbes et en Amérique du Sud étaient normales, sous la direction de Transports Canada, et qu'elle surveillait la situation, ajoutant: "Nous ferons les mises à jour nécessaires si la situation change."

Le trafic aérien commercial au-dessus de l'espace aérien vénézuélien semble s'être arrêté après l'attaque de samedi, selon les enregistrements de FlightRadar24.