Les États-Unis lancent une campagne de vaccination contre le virus Ebola Bundibugyo alors que l'épidémie se propage

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Les États-Unis s'efforcent de mettre au point un vaccin ciblant la souche Bundibugyo du virus Ebola, tout en envoyant un traitement expérimental et en préparant des tests de dépistage afin de contribuer à endiguer l'épidémie en Afrique, a déclaré vendredi le ministère américain de la Santé et des Services sociaux.

Ces mesures, menées par l’Administration pour la préparation et la réponse stratégiques de l’agence via sa division Biomedical Advanced Research and Development Authority, visent à soutenir les efforts de lutte contre l’épidémie en République démocratique du Congo et en Ouganda.

Voici quelques détails:

* Il n’existe actuellement aucun vaccin ni traitement approuvé contre la souche Bundibugyo, ce qui souligne la nécessité de mettre en place des contre-mesures expérimentales .

* La BARDA sollicite des propositions de candidats-vaccins basés sur la même plateforme que celle utilisée par Merck

MRK.N pour l’Ervebo, le premier vaccin contre Ebola approuvé aux États-Unis, qui cible la souche distincte du Zaïre.

* Merck n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

* Cette initiative vise à identifier des candidats-vaccins en vue d’une éventuelle évaluation préclinique et clinique pendant l’épidémie actuelle et dans le cadre de la préparation à long terme, a déclaré l’ASPR, ajoutant qu’elle coordonnait également ses efforts avec des partenaires internationaux, notamment la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies.

* Mercredi, l’UNICEF et le groupe mondial de vaccination Gavi ont déclaré qu’ils sollicitaient des informations auprès des développeurs et des fabricants concernant leurs projets de vaccin contre la souche Bundibugyo du virus Ebola.

* Dans le cadre de cette réponse, l’ASPR soutient également le transfert de doses de MBP134, un traitement expérimental à base d’anticorps monoclonaux développé en collaboration avec Mapp Biopharmaceutical, en vue d’une utilisation à titre compassionnel dans les pays touchés.

* Elle fournit des doses de MBP134 pour un essai clinique randomisé mené par l’université d’Oxford afin d’évaluer ce médicament.

* Le MBP134 a démontré une activité contre plusieurs souches d’Ebola lors d’études précliniques et a fait l’objet d’un essai de sécurité de phase précoce, a indiqué l’ASPR, ajoutant que les données issues de son utilisation pendant l’épidémie pourraient éclairer les futures décisions réglementaires.

* La BARDA a prépositionné 2 500 tests de diagnostic rapide en vue d’un déploiement potentiel en Afrique afin de faciliter la détection des infections et d’orienter les mesures de santé publique.