Les États-Unis lancent un avertissement urgent en matière de sécurité après la mort de deux conducteurs dans des accidents impliquant des airbags défectueux
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 05:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La NHTSA met en garde contre la présence de gonfleurs d'airbags chinois dangereux dans des voitures d'occasion

*

Les gonfleurs DTN sont liés à 10 accidents, 8 morts, 2 blessés graves

*

La NHTSA demande aux ateliers de réparation de signaler les gonfleurs non conformes aux normes et met en garde les consommateurs

(Ajout du commentaire de Hyundai et du refus de GM dans les paragraphes 7 à 9) par David Shepardson

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a lancé mardi un avertissement urgent aux acheteurs de véhicules d'occasion, aux propriétaires et aux ateliers de réparation américains après que deux autres conducteurs ont été tués dans des accidents en décembre par des gonfleurs d'airbags de remplacement chinois dangereux qui ont probablement été importés illégalement.

L'agence de sécurité automobile a déclaré avoir connaissance de 10 accidents ayant entraîné la mort ou des blessures graves à cause de la rupture de gonfleurs d'airbags de remplacement fabriqués en Chine par la société Detiannuo Automobile Safety System Co. Ltd, également connue sous le nom de DTN, et probablement importés illégalement aux États-Unis. La NHTSA a déclaré que huit conducteurs ont été tués dans des accidents qui auraient pu être évités, tandis que deux autres conducteurs ont été gravement blessés dans des véhicules dont les airbags d'origine avaient été remplacés par des airbags de qualité inférieure à la suite d'un accident antérieur.

La NHTSA a déclaré que les gonfleurs d'airbags DTN ont mal fonctionné lors d'accidents "envoyant de gros fragments de métal dans la poitrine, le cou, les yeux et le visage des conducteurs".

En octobre, la NHTSA a ouvert une enquête sur les gonfleurs de remplacement DTN après huit accidents et six décès. La NHTSA collabore avec les forces de l'ordre pour lutter contre toute activité illégale liée à l'importation de ces gonfleurs et a estimé à 10 000 le nombre de gonfleurs faisant l'objet d'une enquête.

Tous les airbags de remplacement dans les accidents mortels ont été installés dans des véhicules d'occasion Chevrolet Malibu ou Hyundai Sonata, mais la NHTSA a déclaré qu'elle ne pouvait pas confirmer que le risque était limité à ces marques et modèles.

Hyundai Motor 005380.KS a déclaré qu'il était profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des gonfleurs d'airbags contrefaits installés comme pièces de rechange dans trois anciens véhicules Sonata d'occasion se sont rompus lors d'accidents.

"Ces composants dangereux n'ont pas été fournis ou autorisés par Hyundai et ont été installés dans des véhicules avec des titres de récupération ou de reconstruction", a déclaré le constructeur automobile sud-coréen. "La protection de nos clients est notre priorité absolue, et nous soutenons pleinement les efforts de la NHTSA pour identifier les véhicules contenant ces gonfleurs contrefaits." Le constructeur de Chevrolet, General Motors GM.N , s'est refusé à tout commentaire, tandis que DTN n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. L'administrateur de la NHTSA, Jonathan Morrison, a déclaré que l'agence se concentrait sur la résolution du problème avec l'industrie et les consommateurs.

L'agence a lancé une alerte au secteur de la réparation automobile pour qu'il soit à l'affût de ces gonfleurs et qu'il communique immédiatement à la NHTSA toute information sur ces gonfleurs.

"Comme le DTN l'a reconnu sur son site web, les gonfleurs sont interdits à la vente aux États-Unis. Quiconque les fait entrer dans le pays et les installe met les familles américaines en danger", a déclaré la NHTSA.

Les consommateurs qui achètent des véhicules d'occasion ayant déjà été impliqués dans un accident au cours duquel l'airbag s'est déployé doivent immédiatement faire inspecter le véhicule pour s'assurer que l'airbag est un remplacement légitime équivalent à l'original.

