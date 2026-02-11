Les États-Unis interrompent les vols à l'aéroport du Texas, à la frontière avec le Mexique, pour des "raisons de sécurité"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La FAA invoque des "raisons de sécurité particulières" pour justifier l'arrêt des vols

*

L'aéroport d'El Paso confirme l'immobilisation de tous les vols

*

Les restrictions excluent l'espace aérien mexicain et seront en vigueur jusqu'au 21 février

(Ajout de restrictions sur l'espace aérien de Santa Teresa au paragraphe 4) par Akanksha Khushi et Shubham Kalia

Les États-Unis ont interrompu tous les vols à destination de et en provenance de l'aéroport international d'El Paso, au Texas, pour des "raisons de sécurité particulières", a déclaré mercredi l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis, sans donner plus de détails.

L'aéroport, qui se trouve à côté de l'aérodrome militaire américain de Biggs et à la frontière de la ville mexicaine de Juarez, a déclaré que tous les vols avaient été cloués au sol, dans un message sur Instagram.

L'aéroport d'El Paso a déclaré que les restrictions avaient été émises "sans préavis" et qu'il attendait des directives supplémentaires de la part de la FAA, selon le New York Times.

Les vols ont également été interdits dans l'espace aérien au-dessus de la communauté voisine de Santa Teresa, dans l'État américain du Nouveau-Mexique, a indiqué la FAA.

Les restrictions seront en vigueur jusqu'au 21 février et couvriront un rayon d'environ 10 milles nautiques autour de l'aéroport, sans compter l' espace aérien mexicain, a ajouté l'agence.

La FAA n'a pas répondu immédiatement à une demande de Reuters qui souhaitait obtenir des détails sur les raisons de sécurité.

L'aéroport a accueilli 3,49 millions de passagers au cours des 11 premiers mois de 2025, selon son site web. Les principales compagnies aériennes américaines, dont Southwest

LUV.N , Delta DAL.N , United UAL.O et American AAL.O , desservent cet aéroport.