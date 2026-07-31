Les États-Unis interdisent les importations provenant de 43 entreprises supplémentaires en raison des allégations de travail forcé des Ouïghours en Chine

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Vendredi, les États-Unis ont interdit les importations provenant de 43 entreprises supplémentaires en raison d'allégations de violations des droits de l'homme à l'encontre des Ouïghours, parmi lesquelles figure le groupe Hunan Aihua (603989.SS), l'un des plus grands fabricants chinois de condensateurs, selon un communiqué du gouvernement.