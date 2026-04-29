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Les États-Unis interdisent les composants d'airbags chinois liés à dix décès dans des accidents
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de l'entreprise aux paragraphes 3 et 4; plus de détails aux paragraphes 4 à 9) par David Shepardson

La National Highway Traffic Safety Administration a interdit mercredi les gonfleurs de coussins gonflables de rechange chinois non conformes aux normes après 10 accidents mortels, affirmant qu'ils représentaient un risque important pour les conducteurs américains.

L'agence américaine de sécurité automobile a déclaré avoir connaissance de 12 accidents survenus aux États-Unis ayant entraîné des décès ou des blessures graves à la suite de la rupture de gonfleurs de coussins gonflables de rechange fabriqués en Chine par la société Jilin Province Detiannuo Automobile Safety System Co Ltd, également connue sous le nom de DTN, et importés illégalement aux États-Unis depuis mai 2023.

Tous les décès ont eu lieu dans des véhicules GM GM.N ou Hyundai 005380.KS .

Dans un document déposé auprès de la NHTSA, la société a déclaré qu'« il ne peut être prouvé que les gonfleurs en question » aient été fabriqués par la société “ni que les accidents aient été causés par des gonfleurs défectueux”.

La société a cité l'enquête de la NHTSA selon laquelle au moins cinq entreprises en Chine produisent des dispositifs de gonflage de qualité inférieure, et DTN a déclaré n'avoir jamais vendu directement les gonfleurs en question sur le marché américain.

La NHTSA a déclaré que les gonfleurs d'airbags DTN avaient mal fonctionné lors d'accidents qui auraient autrement été sans gravité, « projetant de gros fragments métalliques dans la poitrine, le cou, les yeux et le visage des conducteurs ».

L'agence a émis un avertissement urgent à l'intention des propriétaires et des garages

en janvier. La NHTSA a indiqué que le décès le plus récent s'était produit le 16 février à Clarksdale, dans le Mississippi, dans une Chevrolet Malibu de 2020.

Neuf des gonfleurs d'airbag de remplacement impliqués dans les accidents mortels

ont été installés dans des Chevrolet Malibu d'occasion et trois dans des Hyundai Sonata, mais la NHTSA a déclaré qu'elle ne pouvait pas confirmer que le risque se limitait à ces marques et modèles.

“Quiconque les importe dans le pays et les installe met en danger les familles américaines”, a déclaré la NHTSA.

Pour les consommateurs qui achètent des véhicules d'occasion ayant déjà été impliqués dans un accident au cours duquel l'airbag s'est déployé, l'airbag doit être

immédiatement inspecté afin de s’assurer qu’il s’agit d’un remplacement légitime

et équivalent à l'original”, a déclaré la NHTSA.

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