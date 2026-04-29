Les États-Unis interdisent des composants d'airbags chinois liés à 10 décès

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L'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a interdit mercredi les gonfleurs de coussins gonflables de rechange chinois non conformes aux normes après 10 accidents mortels, affirmant qu'ils représentaient un risque important pour les conducteurs américains. L'agence américaine de sécurité automobile a déclaré avoir recensé 12 accidents aux États-Unis ayant entraîné des décès ou des blessures graves, causés par la rupture de gonfleurs de coussins gonflables de rechange fabriqués en Chine par la société Jilin Province Detiannuo Automobile Safety System Co Ltd, également connue sous le nom de DTN, et importés illégalement aux États-Unis depuis mai 2023.

Tous les décès ont eu lieu dans des véhicules GM GM.N ou Hyundai 005380.KS .