Les États-Unis interdiront aux investisseurs de Wall Street d'acheter des maisons individuelles, selon M. Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que son administration s'apprêtait à interdire aux investisseurs de Wall Street d'acheter des maisons individuelles dans le but de réduire les prix de l'immobilier, un coup dur potentiel pour les propriétaires institutionnels.

Dans un message publié sur Truth Social, M. Trump a déclaré qu'il prenait des mesures immédiates et qu'il demanderait au Congrès de codifier la mesure, ajoutant qu'il discuterait également d'autres propositions relatives au logement et à l'accessibilité lors d'un discours au Forum économique mondial de Davos.

"Pendant très longtemps, l'achat et la possession d'une maison étaient considérés comme le summum du rêve américain", a écrit M. Trump, ajoutant que l'inflation avait mis ce rêve hors de portée pour de nombreux Américains.

"Les gens vivent dans des maisons, pas dans des entreprises", a déclaré M. Trump.

Les institutions de Wall Street, dont Blackstone, ont racheté des milliers de maisons individuelles depuis que la crise financière de 2008 a entraîné une vague de saisies immobilières. Cette tendance a suscité des critiques de la part des groupes de défense du logement et des législateurs, y compris démocrates, qui affirment que les propriétaires institutionnels ont alimenté l'inflation des loyers.

Les actions des constructeurs de logements ont fortement chuté à la suite des commentaires de M. Trump. American Homes 4 Rent AMH.N a chuté à 28,84 dollars, son plus bas niveau depuis près de trois ans, et a été interrompu pour cause de volatilité. Ses actions étaient en dernier lieu en baisse de près de 6 % à 30,56 $.

Les actions de Blackstone BX.N ont atteint leur plus bas niveau en un mois à 147,52 dollars et étaient en dernière position en baisse d'environ 5 % à 154,49 dollars. L'indice immobilier PHLX .HGX était en baisse de 2,1% sur la séance, en passe de connaître sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 17 novembre.

Blackstone n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement l'autorité juridique sur laquelle Trump s'appuierait pour imposer une telle interdiction sur les achats de maisons sur le marché privé. M. Trump n'a pas détaillé la politique, la forme qu'elle prendrait ou les modifications juridiques qu'il souhaitait obtenir du Congrès.

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le président américain devait signer des décrets non spécifiés plus tard dans la journée de mercredi.

Le président républicain est soumis à une pression croissante pour répondre à l'anxiété des électeurs concernant le coût de la vie avant les élections de mi-mandat qui détermineront si les républicains de M. Trump conservent le contrôle du Congrès.

M. Trump, qui a parfois rejeté les préoccupations liées au coût de la vie et imputé l'inflation à son prédécesseur démocrate, a vu sa propre cote de popularité s'effondrer depuis son investiture, les Américains s'inquiétant de l'état de l'économie.