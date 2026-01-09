Les États-Unis interceptent dans les Caraïbes un 5e navire lié au Venezuela

Les Etats-Unis ont saisi un pétrolier dans les Caraïbes, ont déclaré des responsables américains vendredi, le cinquième navire intercepté par le pays alors que Washington a intensifié ses efforts pour freiner les exportations de pétrole vénézuélien.

Le pétrolier intercepté, l'Olina, bat faussement pavillon du Timor-Oriental, selon la base de données publique Equasis. Il a quitté le Venezuela avant de retourner dans la région, a déclaré une source ayant une connaissance directe des évènements.

Avant l'aube, des marins de l'opération interarmées américaine "Lance du sud" ont appréhendé l'Olina dans la mer des Caraïbes "sans incident", a déclaré le commandement sud des Etats-Unis sur X.

"Une fois de plus, nos forces conjointes interagences ont envoyé un message clair ce matin : 'il n'y a pas de refuge pour les criminels'", a déclaré le commandement.

L'Olina a quitté le Venezuela la semaine dernière entièrement chargé de pétrole, peu après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis le 3 janvier.

Le navire est retourné entièrement chargé au Venezuela à la suite du blocus américain sur les exportations de pétrole de Caracas, a indiqué la source du secteur.

Les États-Unis ont imposé des sanctions à l'Olina en janvier de l'année dernière, alors qu'il portait le nom de Minerva M, en raison de son appartenance, selon Washington, à ce que l'on appelle la "flotte de l'ombre" - des navires qui naviguent avec peu de réglementation ou d'assurance connue.

"Le traceur AIS (localisation) du navire a été activé pour la dernière fois il y a 52 jours dans la ZEE (zone économique exclusive) vénézuélienne, au nord-est de Curaçao", a déclaré séparément la société britannique de gestion des risques maritimes Vanguard.

"La saisie fait suite à une poursuite prolongée dans la région de pétroliers liés à des livraisons de pétrole vénézuélien sanctionnées."

D'autres pétroliers liés au pétrole vénézuélien ont été intercepté par les États-Unis, dont le M Sophia, faisant partie d'une flottille d'une douzaine de navires ayant quitté le Venezuela au début du mois.

Trois navires - Skylyn, Min Hang et Merope - tous entièrement chargé et faisant partie de la même flottille partie la semaine dernière, ont regagné les eaux vénézuéliennes jeudi, selon la source industrielle.

Sept autres pétroliers de cette flottille, également chargés à pleine capacité, devaient retourner dans les eaux vénézuéliennes vendredi et samedi, a-t-elle déclaré.

Selon la source, la totalité du pétrole à bord de ces dix pétroliers appartient au producteur public vénézuélien PDVSA.

PDVSA n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Il n'était pas clair si Washington prendrait des mesures à l'égard des autres pétroliers naviguant vers le Venezuela.

Le blocus américain du pétrole vénézuélien sanctionné reste pleinement en vigueur "partout dans le monde", a déclaré mercredi le secrétaire à la Défense Pete Hegseth.

(Reportage Idrees Ali, Phil Stewart, Chen Aizhu et Jonathan Saul, rédigé par Jonathan Saul ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)