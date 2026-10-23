Les États-Unis infligent des amendes à Air France et KLM pour avoir survolé l'espace aérien irakien interdit

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(Ajout de détails; aucune réaction immédiate de la part des compagnies aériennes; réponse des transporteurs dans les documents déposés auprès du ministère américain des Transports (USDOT) aux paragraphes 4 à 9)

par David Shepardson

Le ministère américain des Transports a annoncé vendredi qu’il infligeait une amende d’un montant total de 425 000 dollars à Air France et à KLM

AIRF.PA , pour avoir effectué des dizaines de vols dans l’espace aérien irakien à une altitude inférieure au minimum requis pour les protéger des menaces au sol.

L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) interdit aux opérateurs américains d’effectuer des vols dans un espace aérien géré par un pays étranger où des conflits, des activités militantes ou des tensions accrues peuvent menacer la sécurité des vols. Les compagnies aériennes étrangères exploitant des vols sous le code d’une compagnie américaine doivent se conformer à ces interdictions, et KLM et Air France exploitent toutes deux des vols sous les codes de Delta.

Une directive de la FAA en vigueur depuis plus de six ans interdit les vols au-dessus de l’Irak à des altitudes inférieures à 32 000 pieds.

Air France a effectué plus de 30 vols et KLM plus de 100 vols sous le code de Delta dans l’espace aérien irakien interdit par la FAA entre début 2022 et 2025, a indiqué l’USDOT.

L’USDOT a précisé que les compagnies aériennes devaient s’acquitter de 265 000 dollars sur les 425 000 dollars dans un délai de 60 jours et que le solde des amendes serait exigible en cas de nouvelles infractions commises dans un délai d’un an.

Les compagnies aériennes n’ont pas immédiatement réagi, mais Air France et KLM ont déclaré à l’USDOT qu’elles s’engageaient pleinement à respecter les exigences réglementaires à tout moment et qu’elles prenaient cette affaire très au sérieux.

Les deux compagnies ont expliqué qu’en raison d’un trafic conflictuel, les contrôleurs aériens locaux avaient directement ordonné à leurs équipages de descendre ou leur avaient refusé l’autorisation de monter.

Elles ont toutes deux estimé que ces vols auraient dû bénéficier de l’exemption prévue pour les « situations d’urgence », compte tenu des implications en matière de sécurité liées au refus d’une consigne du contrôle aérien.

Delta n’a pas souhaité faire de commentaire.