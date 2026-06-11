Les États-Unis inculpent un pirate informatique russe présumé pour avoir facilité une campagne de cyberattaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur l'extradition et la déclaration du ministère thaïlandais des Affaires étrangères aux paragraphes 1 à 5) par Nate Raymond

Un pirate informatique présumé de nationalité russe est actuellement détenu aux États-Unis après avoir été extradé de Thaïlande. Il est accusé d’avoir facilité une campagne de cyberattaques menée par un groupe aligné sur la Russie qui a pris pour cible de nombreuses entreprises américaines.

Denis Obrezko,arrêté en Thaïlande en novembre, a comparu mardi devant un tribunal fédéral de Boston dans le cadre d'une affaire que les autorités américaines qualifient de campagne de cyberespionnage à grande échelle menée par un groupe connu sous le nom de Void Blizzard.

L'homme de 36 ans a été inculpé de complot en vue de commettre un accès non autorisé à un ordinateur protégé et est actuellement détenu sans caution dans le cadre d'une affaire poursuivie par la Division de la sécurité nationale du ministère américain de la Justice.

Le ministère de la Justice n'a fait aucun commentaire mercredi, et l'avocat commis d'office d'Obrezko n'a pas répondu à une demande de commentaires.

Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que la décision du gouvernement thaïlandais d'extrader M. Obrezko était conforme à la législation nationale thaïlandaise et à ses obligations en vertu des traités d'extradition applicables, “tout en respectant pleinement les garanties procédurales de l'accusé”.

Void Blizzard avait été signalé par Microsoft MSFT.O dans un rapport de mai 2025 comme étant, selon ses propres termes, un nouveau groupe qu’il avait observé menant des activités de cyberespionnage contre des organisations importantes pour les objectifs du gouvernement russe.

Actif depuis au moins avril 2024, Void Blizzard a principalement ciblé des organisations dans les États membres de l'Otan et en Ukraine, dans de multiples secteurs, notamment le gouvernement, la défense, les transports, les médias, la santé et les organisations non gouvernementales, a déclaré Microsoft.

Dans une déclaration sous serment déposée par le FBI dans le cadre de l'affaire contre Obrezko, un agent du FBI a déclaré que les activités de Void Blizzard se concentraient principalement sur la collecte massive d'adresses e-mail dans un large éventail de secteurs d'activité et d'industries aux États-Unis.

Le FBI a identifié au moins 11 entreprises américaines qui ont été piratées, un nombre qui ne représenterait qu'une fraction des victimes de Void Blizzard, selon le dossier judiciaire.

Selon les documents d'accusation, le FBI a établi un lien entre Obrezko et des transactions en cryptomonnaie effectuées pour acheter un serveur privé virtuel et un nom de domaine qui ont été utilisés pour mener des attaques visant des entreprises aux États-Unis et ailleurs.