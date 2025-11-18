Les États-Unis inculpent un ancien banquier d'affaires et sept autres personnes dans le cadre d'un système mondial de délits d'initiés

Les procureurs américains ont dévoilé mardi les charges retenues contre huit hommes accusés d'appartenir à un réseau mondial qui a gagné des dizaines de millions de dollars en échangeant des informations privilégiées sur les finances et les projets de fusion de nombreuses entreprises pendant des années.

Les procureurs fédéraux de Boston ont déclaré que le système de délit d'initié s'est déroulé de 2016 à 2024 et a été dirigé par Samy Khouadja, un ancien banquier de Merrill Lynch en France, Eamma Safi, qui est copropriétaire d'un restaurant français avec Khouadja, et Zhi Ge, un citoyen de Singapour.

Safi est détenue aux États-Unis et Ge a été provisoirement arrêté en 2024 à Singapour et fait l'objet d'une procédure d'extradition. Les six autres accusés sont considérés comme des fugitifs, a déclaré le ministère américain de la justice.

Leurs avocats n'ont pas pu être identifiés ou n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Selon les procureurs, Khouadja, Safi et Ge ont recruté des banquiers d'affaires et d'autres initiés pour leur fournir des informations confidentielles sur diverses sociétés cotées en bourse, y compris aux États-Unis, qu'eux et leurs coaccusés ont ensuite négociées.

Ils ont également recruté d'autres traders aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, pour négocier sur la base des informations qu'ils recevaient en échange d'une part de leurs bénéfices sur les délits d'initiés, selon les procureurs.

Les autres traders présumés inculpés dans l'acte d'accusation sont Christophe Dong (France), Julien Liu (France et Hong Kong), Patrick Chou (France et Hong Kong), Cheuk Yue Lee (Hong Kong) et Dev Ananth Durai (Singapour).

L'acte d'accusation indique que les informations d'initiés comprenaient le fait que le fabricant de médicaments britannique AstraZeneca AZN.L prévoyait d'acquérir Alexion Pharmaceuticals en 2020 pour 39 milliards de dollars, que le propriétaire de Louis Vuitton, LVMH LVMH.PA , chercherait à acquérir le bijoutier Tiffany en 2019 et que le fabricant d'appareils médicaux Stryker SYK.N prévoyait d'acquérir son rival Wright Medical la même année.

Les procureurs ont déclaré que les accusés avaient divulgué les informations qu'ils avaient obtenues à des journalistes afin de réaliser un bénéfice commercial une fois que la nouvelle de leurs tuyaux illicites avait été rendue publique, et qu'ils avaient utilisé des téléphones portables "brûleurs" et des applications de messagerie cryptées pour dissimuler leur activité.

Ils parlaient également en code, qualifiant l'argent de "vert", le délit d'initié de "course", un accord qui n'avait pas encore été annoncé de "course" et les partenaires potentiels de fusion d'une autre société de "filles" et de "modèles", selon l'acte d'accusation.