Tennis: La France éliminée par la Belgique en quarts de finale de la Coupe Davis

L'équipe de France a été éliminée mardi en quarts de finale de la Coupe Davis par la Belgique (2-0) après les défaites en simple de Corentin Moutet et d'Arthur Rinderknech.

Opposé à Raphaël Collignon, Corentin Moutet a concédé le premier point pour les Bleus malgré le gain du premier set (2-6, 7-5, 7-5).

Dans la deuxième manche, le 35e joueur mondial a perdu un point essentiel en tentant un coup fantasque alors que les deux joueurs semblaient filer vers un tie-break. Dans la foulée, le Belge, 86e à l'ATP, recollait à un set partout avant de l'emporter dans la troisième manche.

Dos au mur après la première rencontre, l'équipe de France n'a pas réussi à renverser la vapeur puisque Arthur Rinderknech, 29e mondial, a ensuite été balayé en un peu plus d'une heure et demie par le 43e mondial Zizou Bergs (6-3, 7-6).

"Il y a de la déception, de la frustration. Ils ont tout simplement été meilleurs que nous", a réagi Paul-Henri Mathieu, le capitaine de l'équipe de France, sur BeIN Sports. "Je pense qu'avec cette équipe, on pouvait aller bien plus loin."

La France, dix fois lauréate de l'épreuve, disputait pour la première fois la phase finale de la Coupe Davis, à Bologne (Italie), depuis son changement de format en 2019.

De son côté, la Belgique sera opposée en demi-finale à l'Italie, double tenante du titre privée du n°2 mondial Jannik Sinner, ou à l'Autriche.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Camille Raynaud)