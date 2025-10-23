Les États-Unis imposent des sanctions aux grandes compagnies pétrolières russes Rosneft et Lukoil

Premières sanctions contre la Russie liées à l'Ukraine au cours du second mandat de Trump

Selon un analyste, les sanctions ne peuvent être efficaces si elles sont "une seule et unique mesure"

Les deux principales compagnies pétrolières russes sont visées

(Commentaires de Donald Trump, d'un haut fonctionnaire ukrainien et d'analystes) par Timothy Gardner et Daphne Psaledakis

Le président américain Donald Trump a imposé mercredi des sanctions liées à l'Ukraine à la Russie pour la première fois au cours de son second mandat, ciblant les compagnies pétrolières Lukoil et Rosneft, alors que sa frustration s'accroît avec le président russe Vladimir Poutine au sujet de la guerre.

Le département du Trésor américain s'est dit prêt à prendre d'autres mesures, tout en appelant Moscou à accepter immédiatement un cessez-le-feu dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine depuis février 2022.

"Face au refus du président Poutine de mettre fin à cette guerre insensée, le Trésor sanctionne les deux plus grandes compagnies pétrolières russes qui financent la machine de guerre du Kremlin", a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, dans un communiqué. "Nous encourageons nos alliés à se joindre à nous et à adhérer à ces sanctions."

Les sanctions constituent un changement de politique majeur pour Donald Trump, qui n'avait pas imposé de sanctions à la Russie pendant la guerre et s'était plutôt appuyé sur des mesures commerciales. Il a imposé des droits de douane supplémentaires de 25 % sur les marchandises en provenance de l'Inde en représailles à l'achat de pétrole russe à prix réduit.

Les États-Unis n'ont pas imposé de droits de douane à la Chine, autre grand acheteur de pétrole russe. Le plafonnement du prix du pétrole russe à 60 dollars, imposé par les pays occidentaux après l'invasion de la Russie, a déplacé ces dernières années les clients du pétrole russe de l'Europe vers l'Asie.

Mercredi, dans le bureau ovale, Donald Trump a déclaré aux journalistes qu'il avait annulé un sommet prévu en Hongrie avec Vladimir Poutine parce qu'il estimait que ce n'était pas le bon moment.

Donald Trump a également déclaré qu'il espérait que les sanctions contre les compagnies pétrolières russes n'auraient pas besoin d'être appliquées pendant longtemps. L'année dernière, Donald Trump a déclaré qu'il préférait lever les sanctions rapidement en raison des risques que ces mesures peuvent faire peser sur la domination du dollar dans les transactions pétrolières mondiales. La Russie a souvent demandé à être payée dans d'autres devises.

IL NE PEUT PAS S'AGIR D'UNE SEULE ET UNIQUE MESURE

La mesure prise par Donald Trump mercredi fait suite aux sanctions prises par la Grande-Bretagne à l'encontre de Rosneft et de Lukoil la semaine dernière .

Les analystes ont déclaré que ces mesures constituaient un grand pas en avant, mais qu'elles étaient attendues depuis longtemps.

"Il ne peut s'agir d'une seule et unique mesure", a déclaré Edward Fishman, un ancien fonctionnaire américain aujourd'hui chercheur à l'université de Columbia. Selon lui, la question sera de savoir si les États-Unis menacent désormais de sanctions toute personne faisant des affaires avec Rosneft et Lukoil.

Jeremy Paner, ancien enquêteur sur les sanctions au département du Trésor et aujourd'hui associé du cabinet d'avocats Hughes Hubbard & Reed, a déclaré que l'absence de banques et d'acheteurs de pétrole indiens ou chinois dans les sanctions de mercredi "n'attirera pas l'attention de Vladimir Poutine."

Un haut fonctionnaire ukrainien a toutefois déclaré qu'il s'agissait d'une "excellente nouvelle" et que les deux sociétés énergétiques russes figuraient parmi les cibles des sanctions américaines proposées par Kyiv dans le passé.

L'ambassade de Russie à Washington et la mission russe auprès des Nations unies à New York n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les sanctions.