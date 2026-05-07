Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions à l'encontre de Cuba, selon le site web du département du Trésor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les cibles des sanctions et le contexte des relations entre les États-Unis et Cuba)

Les États-Unis ont imposé des sanctions à l'encontre d'une personne et des sanctions supplémentaires à l'encontre de deux entités liées à Cuba, selon un avis publié jeudisur le site web du département du Trésor américain.

Le département d'État a déclaré que les sanctions visaient le Grupo de Administracion Empresarial S.A. (GAESA), un conglomérat présent dans tous les secteurs de l'économie cubaine et contrôlé par l'armée; Ania Guillermina Lastres Morera, présidente exécutive de GAESA; et MNSA, Moa Nickel SA, une coentreprise entre la société torontoise Sherritt International Corp S.TO etla société nationale cubainede nickel.

L'administration du président américain Donald Trump a intensifié la pression sur Cuba cette année, en interrompant les livraisons de pétrole en provenance du Venezuela, qui était depuis longtemps le principal fournisseur de La Havane, et en menaçant d'intensifier les sanctions économiques contre l'île communiste.

Sherritt a déclaré jeudi dans un communiqué publié sur son site web qu'elle avait suspendu avec effet immédiat sa participation directe aux activités de la coentreprise à Cuba.