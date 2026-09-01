Les Etats-Unis frappent l'Iran après de nouvelles attaques dans le détroit d'Ormuz

Les forces américaines ont lancé mardi de nouvelles frappes contre des cibles iraniennes autour du détroit d'Ormuz, après plusieurs attaques visant des navires commerciaux et du personnel américain. Cette opération marque une nouvelle escalade entre Washington et Téhéran, quelques jours après la reprise d'échanges de tirs directs. Donald Trump a qualifié les frappes de "massives et puissantes" et menacé l'Iran d'une riposte encore plus importante en cas de représailles.

Le Centcom affirme avoir visé des installations du Corps des gardiens de la révolution islamique après l'attaque de deux pétroliers, une tentative de pose de mines marines et des actions contre les forces américaines. Dimanche, Washington avait déjà frappé des lance-roquettes sur l'île iranienne de Larak, avant que Téhéran ne riposte avec des missiles contre des installations américaines en Jordanie, qui ont été interceptés. Les Émirats arabes unis ont également annoncé avoir neutralisé un drone iranien au-dessus de leurs eaux territoriales.

Cette escalade intervient alors que le conflit devient plus délicat politiquement pour Donald Trump à l'approche des élections de mi-mandat de novembre. Sa cote d'approbation s'établit à 33%, tandis que 36% des Américains approuvent la guerre contre l'Iran, selon Reuters/Ipsos. L'ambassade américaine au Qatar a parallèlement averti d'un risque d'"escalade imprévue". Les tensions menacent également le trafic dans le détroit d'Ormuz, par lequel transitait avant la guerre environ un cinquième de l'offre mondiale de pétrole.

À la suite de cette information, les prix du brut de WTI et de Brent progressent respectivement de 5,5% et de près de 3% à environ 91 et 93 dollars, provoquant un mouvement négatif sur les indices. Le S&P 500 concède 0,7%, le Dow Jones perd 0,8% tandis que le Nasdaq 100 chute de 1,3%.