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Les États-Unis font part à ASML de leurs inquiétudes quant à la présence éventuelle en Chine de l'un de ses équipements de fabrication de puces, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 04:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré à ASML ASML.AS que Washington craignait que l'une de ses principales machines de fabrication de puces n'ait été acheminée vers la Chine en violation des restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis, a rapporté jeudi Bloomberg News.

M. Lutnick a fait part de ces préoccupations aux dirigeants de l'entreprise néerlandaise lors d'une série de réunions, précise l'article.

ASML a réfuté ces inquiétudes, soulignant que les outils de lithographie EUV (ultraviolet extrême) utilisés pour imprimer les minuscules circuits des puces sont fabriqués en petites quantités et nécessitent un entretien constant de la part des employés d’ASML, selon l’article.

Les systèmes EUV les plus avancés d’ASML ont à peu près la taille d’un car scolaire et pèsent 180 tonnes.

“ASML n’a jamais livré de machine EUV en Chine, pas plus qu’elle n’y a livré de composants, de modules ou d’équipements spécialement conçus pour être utilisés dans une machine EUV”, a déclaré un porte-parole d’ASML cité par Bloomberg.

Le département américain du Commerce, ASML et la Maison Blanche n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures de bureau, lorsque Reuters les a contactés.

Reuters avait rapporté en décembre que des scientifiques chinois avaient mis au point un prototype de machine EUV construit par une équipe d’anciens ingénieurs d’ASML, une initiative décrite comme la version chinoise du projet Manhattan .

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