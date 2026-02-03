 Aller au contenu principal
Les États-Unis font appel dans l'affaire des recherches Google, selon un document judiciaire
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 22:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'appel du gouvernement américain)

Le gouvernement américain et une majorité d'États américains ont déclaré mardi qu'ils allaient faire appel de l'issue d' un procès antitrust historique contre Google (Alphabet's

GOOGL.O ), selon des documents judiciaires.

En 2024, un juge fédéral de Washington a déclaré que Google détenait un monopole dans le secteur de la recherche en ligne, mais a rejeté les mesures correctives les plus sévères.

Trente-cinq États, ainsi que le district de Columbia, Guam et Porto Rico, figurent sur une liste séparée.

