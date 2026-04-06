Les États-Unis finalisent la hausse de 2,48 % des paiements de Medicare Advantage ; les actions du secteur de l'assurance s'envolent

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(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 6 à 9)

Le gouvernement américain a finalisé une augmentation moyenne de 2,48% des paiements aux assureurs privés offrant des plans Medicare Advantage aux adultes plus âgés en 2027, une augmentation beaucoup plus forte que l'augmentation presque plate qu'il a proposée en janvier.

Les actions de UnitedHealth, CVS et Humana ont augmenté de 8 % à 14 % dans les échanges prolongés, les investisseurs se réjouissant de l'augmentation finale des taux qui, selon les Centers for Medicare & Medicaid Services, se traduira par plus de 13 milliards de dollars de paiements supplémentaires aux plans Medicare Advantage en 2027.

L'augmentation des taux devrait offrir un certain soulagement aux assureurs, notamment UnitedHealth UNH.N , Humana HUM.N et CVS CVS.N , qui avaient perdu des milliards en valeur de marché après que l'administration Trump a proposé une augmentation des taux beaucoup plus faible que prévu de 0,09% pour les plans Medicare Advantage 2027 en janvier.

Les assureurs santé avaient fait valoir que la proposition de janvier ne reflétait pas les réalités de l'augmentation des coûts médicaux.

UnitedHealth et CVS ont des activités plus larges qui peuvent contribuer à atténuer la volatilité de Medicare Advantage, tandis que Humana reste plus concentré sur les plans destinés aux adultes plus âgés.

Le gouvernement américain avait fixé le taux de remboursement final de Medicare Advantage pour 2026 à une augmentation moyenne de 5,06 %, après avoir initialement proposé une augmentation de 2,2 %.