Les États-Unis excluent Rosneft Allemagne des sanctions contre la Russie pour une durée indéterminée, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement américain va exempter l'unité allemande du groupe russe Rosneft ROSN.MM des sanctions contre la major pétrolière pour une durée indéterminée, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant une personne au fait du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Le ministère allemand de l'économie n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'Allemagne a mis sous tutelle les unités locales de la société russe Rosneft en 2022, après que l'invasion de l'Ukraine par Moscou a mis à mal les liens énergétiques que Berlin entretenait depuis des décennies avec la Russie.

Les actifs comprennent une participation dans la raffinerie PCK Schwedt, un fournisseur clé de carburant pour la région de la capitale.

L'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain devrait annoncer sa décision vendredi, bien que le calendrier puisse encore changer, selon Bloomberg News.

Une prolongation de la dérogation aux sanctions américaines réduirait le risque de perturbation des opérations de raffinage allemandes à un moment où l'escalade du conflit au Moyen-Orient perturbe les marchés mondiaux de l'énergie.

En octobre, Reuters a rapporté que Washington avait donné l'assurance écrite que les activités allemandes anciennement détenues par Rosneft seraient exemptées des nouvelles sanctions américaines en matière d'énergie.