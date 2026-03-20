Les États-Unis et leurs alliés s'apprêtent à construire des missiles et des drones à proximité des points chauds de l'Asie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone

Un partenariat industriel de défense dirigé par les États-Unis a convenu de lancer un nouveau programme de production de moteurs de missiles avec le Japon, de faire avancer un effort de coopération en matière de drones à travers l'Asie et d'envisager la construction d'une nouvelle ligne de production de munitions aux Philippines, a déclaré le Pentagone vendredi.

Le Partenariat pour la résilience industrielle indo-pacifique, connu sous le nom de PIPIR, est un groupe de pays qui travaillent ensemble pour renforcer leurs capacités de production d'armes et de défense dans la région Asie-Pacifique. Les États-Unis l'ont créé en mai 2024 afin de réduire les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et d'aider les alliés à produire et à entretenir des équipements militaires plus près des lieux où ils sont susceptibles d'être utilisés.

Le Pentagone a publié une déclaration commune à l'issue d'une réunion virtuelle tenue mercredi, au cours de laquelle le groupe a accueilli deux nouveaux membres, la Thaïlande et le Royaume-Uni, ce qui porte le nombre total de ses membres à 16 pays couvrant à la fois la région indo-pacifique et l'Europe.

Le groupe a déclaré qu'il avait convenu de mettre en place un nouveau programme de production de moteurs-fusées à propergol solide — les systèmes de propulsion utilisés dans de nombreuses armes téléguidées — sous la direction du Japon. Cette initiative est considérée comme un moyen d'accroître la capacité de production en dehors des États-Unis pour un composant clé des armes.

En ce qui concerne les drones, les membres se sont mis d'accord sur une série de mesures visant à développer des normes communes et des chaînes d'approvisionnement partagées pour les petits drones militaires dans la région, y compris des travaux sur les batteries et les petits moteurs qui les alimentent. Le groupe a également convenu d'étudier la possibilité de construire des drones ensemble pour toute une série d'utilisations militaires.

En ce qui concerne les munitions, les membres ont indiqué qu'ils étudieraient la possibilité pour les Philippines d'accueillir une nouvelle installation de chargement, d'assemblage et de conditionnement des obus de canon de 30 mm, un type de munitions largement utilisé par les aéronefs militaires et les véhicules terrestres.