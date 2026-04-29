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Les États-Unis et leurs alliés réaffirment leur soutien à la souveraineté du Panama dans une déclaration commune
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 10:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire chinois; paragraphes 7 et 8)

Les États-Unis, la Bolivie, le Costa Rica, la Guyane, le Paraguay et Trinité-et-Tobago ont publié mardi une déclaration commune en faveur de la souveraineté du Panama, affirmant que les récentes actions de la Chine constituent une tentative de politiser le commerce maritime et de porter atteinte à la souveraineté des nations de l'hémisphère.

“Nous surveillons avec vigilance les pressions économiques ciblées de la Chine et les récentes actions qui ont affecté les navires battant pavillon panaméen”, indique la déclaration. “Le Panama est un pilier de notre système de commerce maritime et, à ce titre, doit rester à l'abri de toute pression extérieure indue.”

Fin janvier, la Cour suprême du Panama a invalidé le cadre juridique sous-tendant la concession de 1997 accordant à la Panama Ports Company de CK Hutchison le droit d’exploiter les terminaux de Balboa et de Cristobal, situés respectivement sur les rives pacifique et atlantique du canal de Panama.

Cette annulation fait suite à la pression croissante exercée par les États-Unis pour limiter l’influence chinoise autour de ce canal stratégique, qui traite environ 5 % du commerce maritime mondial.

CK Hutchison, qui exploitait ces ports depuis près de 30 ans, a rejeté la décision de justice, accusé les autorités panaméennes de s’être illégalement emparées de biens et engagé une procédure d’arbitrage international contre le pays, réclamant plus de 2 milliards de dollars de dommages-intérêts.

La décision du tribunal panaméen a été suivie d'une vague de détentions et d'inspections de navires battant pavillon panaméen en Chine, en guise de représailles apparentes.

Mercredi, le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié cette déclaration de “totalement infondée et trompeuse”, a accusé les États-Unis de politiser les ports et a déclaré qu'il prendrait des mesures pour protéger les intérêts de la Chine au Panama.

“La Chine exhorte également les pays concernés à ne pas se laisser tromper ou exploiter par des forces malveillantes”, a ajouté Lin Jian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

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