Les États-Unis et le Royaume-Uni s'apprêtent à convenir de droits de douane nuls sur les produits pharmaceutiques, une annonce est attendue, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Grande-Bretagne et les États-Unis sont sur le point de se mettre d'accord sur des droits de douane nuls sur les produits pharmaceutiques, une annonce devant être faite lundi à la Maison Blanche, selon deux sources au fait du dossier.