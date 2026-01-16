 Aller au contenu principal
Les États-Unis et la Slovaquie signent un accord sur l'énergie nucléaire civile
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 22:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis ont signé vendredi un accord avec la Slovaquie pour faire avancer la coopération sur le programme d'énergie nucléaire de ce pays d'Europe centrale, un plan qui, selon eux, contribuerait à réduire sa dépendance à l'égard des réacteurs de conception russe.

L'accord prévoit le développement d'une unité nucléaire publique de 1 200 mégawatts de conception américaine à la centrale nucléaire de Jaslovske Bohunice, qui serait plus grande que les unités existantes.

La Slovaquie, qui possède actuellement cinq réacteurs nucléaires dans deux centrales, est en pourparlers avec Washington depuis l'année dernière pour construire une grande centrale avec le développeur nucléaire Westinghouse.

"L'accord sur le nucléaire civil conclu aujourd'hui reflète notre engagement commun à renforcer la sécurité et la souveraineté énergétiques de l'Europe pour les décennies à venir", a déclaré le secrétaire à l'Énergie, Chris Wright, lors d'un événement organisé au siège de l'agence à Washington.

Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a déclaré que l'accord était un "signal clair que la Slovaquie et les États-Unis sont unis par une pensée stratégique commune sur l'avenir de l'énergie - sur sa sécurité, sa durabilité et sa maturité technologique."

Westinghouse est détenue par les sociétés canadiennes Cameco

CCO.TO et Brookfield Asset Management BAM.N .

Valeurs associées

CAMECO
162,060 CAD TSX +3,32%
