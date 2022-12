Les États-Unis et la Fed : perspectives pour 2023

(Crédits photo : Federal Reserve - )

par Eoin Walsh, Associé et gérant de portefeuille chez TwentyFour AM (Vontobel AM)

En dépit de l'approche agressive de la Fed en matière de resserrement des conditions financières, l'économie américaine est restée solide, et le consommateur absorbe la crise du coût de la vie mieux que prévu, aidé en grande partie par un marché du travail très tendu et un taux de chômage toujours faible.

Le chômage américain pourrait s'avérer être un indicateur clé de la performance des actifs pour l'année à venir, car il sera l'un des principaux éléments qui détermineront la trajectoire des taux et en particulier le potentiel d'un « pivot » de la politique de la Fed. Si le taux de chômage reste inférieur à 4,5% (actuellement à 3,6%), la Fed ne ressentira pas de pression assez forte pour assouplir sa politique. Toutefois, il convient de noter que malgré l'étroitesse du marché de l'emploi, lorsque le taux de chômage commence à augmenter, il le fait généralement de manière agressive. Le discours des PDG d'entreprises reste à suivre de près afin de déceler tout indicateur précoce indiquant que les suppressions d'emplois observées chez les géants de la technologie se propagent à l'ensemble de l'économie.

Bien qu'il y ait beaucoup d'inconnues concernant l'impact final, et sûrement retardé, de la politique de relèvement des taux de la Fed, l'économie américaine reste robuste. Si une récession se produit en 2023, elle sera relativement légère. Dans l'ensemble, l'économie américaine devrait parvenir à ne croître que légèrement l'année prochaine, avec l'aide de la Fed alors que l'inflation continuera de baisser.

En effet, l'inflation reste assez stable aux États-Unis, et le plus dur a déjà été fait par la Fed. Le taux de l'indice des prix à la consommation (IPC) passera à nouveau sous la barre des 5% l'année prochaine, peut-être même à 4%. Le taux d'inflation mensuel diminuera également de manière assez significative aux États-Unis tout au long de 2023, pour atteindre environ 0,2% à la fin de l'année.

Peu probable qu'on arrive au pivot de la Fed

La Fed devrait procéder à un relèvement de 50bp lors de sa réunion du 14 décembre, portant la limite supérieure du taux des Fed Funds à 4,5%. Certains pensent qu'il s'agit du pic des taux, même si nous pensons qu'il y a certainement des arguments en faveur d'un relèvement supplémentaire de 25 à 50bp en 2023. Si nous nous approchons des taux terminaux, il est peu probable que l'on arrive au « pivot de la Fed ». Nous ne projetons pas une baisse l'année prochaine, car nous estimons que le taux de chômage restera suffisamment bas pour que la Fed continue à se concentrer uniquement sur l'inflation.

En extrapolant ce point de vue à la performance des obligations américaines et supposant que les États-Unis ne connaîtront ni récession ni pivot de la Fed en 2023, il n'y aura pas de catalyseur pour un resserrement des rendements des UST au cours d'une grande partie de l'année. En fin de compte, les bons du Trésor à 10 ans termineront l'année à peu près au même niveau qu'en ce moment (autour de 3,75%), même si les marchés pourraient commencer à envisager des réductions de taux pour 2023 à la fin de l'année prochaine. Nous prévoyons une courbe plate jusqu'au point de 30 ans. Cependant, les taux de base resteront inchangés ou légèrement plus élevés pour toute l'année 2023, avec la persistance de la courbe inversée 2s-10s.

La Fed devrait également procéder à un resserrement quantitatif d'un milliard de dollars au cours de l'année. Il convient de noter que nous ne disposons de peu d'indications historiques quant à l'impact probable de ce resserrement sur l'économie ou sur les rendements des UST en général.