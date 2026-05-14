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Les États-Unis et la Chine discutent actuellement de mesures de contrôle en matière d'IA afin de garantir la sécurité des modèles les plus puissants, selon M. Bessent
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 14:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les capacités d'Anthropic en matière d'IA et sur les mesures prises par le Trésor américain pour corriger les failles logicielles, à partir du quatrième paragraphe) par David Lawder

Les délégations américaine et chinoise discutent des garde-fous en matière d'intelligence artificielle lors de leur sommet à Pékin et établiront un protocole de bonnes pratiques afin d'empêcher des acteurs malveillants non étatiques d'exploiter les modèles d'IA les plus puissants. M. Bessent a déclaré jeudi à CNBC lors d'une interview préenregistrée qu'il était “de la plus haute importance” que les États-Unis conservent leur avance sur la Chine en matière d'IA, ajoutant que c'est la raison pour laquelle Pékin souhaite discuter de ces garde-fous.

“Ce que nous ne voulons pas, c’est étouffer l’innovation. Notre responsabilité est donc de trouver le juste équilibre qui nous permettra d’obtenir le plus d’innovation possible tout en garantissant le plus haut niveau de sécurité”, a déclaré M. Bessent.

Ces discussions interviennent alors que le nouvel outil d'IA Mythos d'Anthropic a mis en évidence d'importantes failles de sécurité logicielle, poussant les banques et d'autres entreprises à effectuer des réparations urgentes et des mises à jour logicielles pour corriger les faiblesses de leurs réseaux.

Des responsables gouvernementaux ont tiré la sonnette d'alarme concernant l'exploitation de Mythos par des organisations non étatiques, criminelles ou terroristes dans le but de perturber les marchés et le système financier mondial.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, dont les puces semi-conductrices alimentent une grande partie de l’écosystème de l’IA, est à Pékin pour le sommet, et Reuters a rapporté que les États-Unis ont autorisé une dizaine d’entreprises chinoises à acheter la puce H200 de Nvidia, la deuxième plus puissante de la marque .

M. Bessent a déclaré à CNBC qu’il n’avait pas connaissance de ces autorisations concernant le H200, mais a précisé que de telles décisions seraient prises par le département américain du Commerce, et non par le Trésor.

Il a ajouté qu'outre Mythos d'Anthropic, d'autres modèles de Google (filiale d'Alphabet GOOGL.O ) et d'OpenAI connaîtraient des gains similaires de type “fonction en escalier”. Il a précisé que le gouvernement américain était en consultation avec ces trois entreprises, qu'il qualifie de “très bons partenaires”.

Le Trésor américain a travaillé avec les 11 plus grandes banques pour s’assurer qu’elles corrigent les vulnérabilités et fera de même avec les banques “super-régionales” plus petites et les banques communautaires, a déclaré M. Bessent, ajoutant qu’il était confiant quant à une “transition en douceur” vers les nouvelles capacités de l’IA.

Il a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il y aurait de discussions avec la Chine sur l’IA si celle-ci menait la course technologique.

“Nous allons donc intégrer les meilleures pratiques américaines et les valeurs américaines à ce sujet, puis les déployer à l’échelle mondiale”, a-t-il déclaré à propos des modèles d’IA.

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