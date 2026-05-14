Les États-Unis et la Chine discutent actuellement de garde-fous en matière d'IA afin de sécuriser les modèles les plus puissants, selon M. Bessent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les délégations américaine et chinoise discuteront des garde-fous en matière d'intelligence artificielle lors de leur sommet à Pékin et établiront un protocole de bonnes pratiques visant à empêcher les acteurs non étatiques d'accéder aux modèles d'IA les plus puissants.

M. Bessent a déclaré à CNBC jeudi lors d'une interview préenregistrée qu'il était “de la plus haute importance” que les États-Unis conservent leur avance sur la Chine en matière d'IA, ajoutant que c'est la raison pour laquelle Pékin souhaite discuter de ces garde-fous.

“Ce que nous ne voulons pas, c’est étouffer l’innovation. Notre responsabilité est donc de trouver le juste équilibre qui nous permettra d’obtenir le plus d’innovation possible tout en garantissant le plus haut niveau de sécurité”, a déclaré M. Bessent.