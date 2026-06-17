Les États-Unis et l'Europe sur le point d'approuver les Boeing 737 MAX 7 et MAX 10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de la FAA et de précisions supplémentaires aux paragraphes 4 à 10) par David Shepardson

L'Europe et les États-Unis progressent vers l'homologation de deux nouvelles versions du Boeing BA.N 737 MAX,ont déclaré mercredi un haut responsable européen de l'aviation et un haut responsable américain de l'aviation. Chris Rocheleau, administrateur adjoint de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) américaine, a déclaré que la FAA en était aux dernièresétapes de la certification du MAX 7, plus petit , et du MAX 10, plus grand . Florian Guillermet, directeur exécutif de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) , a déclaré lors d’une conférence sur la sécurité que la validation du MAX 10 en vue de sa mise en service était une priorité absolue pour l’agence.

« Nous progressons très bien dans la finalisation des dernières étapes », a déclaré M. Guillermet lors du forum. « Je pense que c’est une bonne chose que nous puissions boucler ce dossier dans les prochains jours, car cela nous permettra de tourner la page et d’aller de l’avant. » Il a déclaré aux journalistes: « Il ne nous reste plus beaucoup d’obstacles ni d’étapes majeures à franchir. Il s’agit simplement de la dernière partie du processus. C’est très, très intense » de traiter tous les documents pertinents et il ne reste que quelques semaines pour mener cette tâche à bien selon le calendrier actuel. M. Rocheleau, de la FAA, a déclaré aux journalistes présents lors de l’événement que le travail restant pour la certification du MAX consistait en grande partie à « mettre les points sur les i et les barres sur les t ». Il a ajouté que la FAA « s’assurait qu’il y ait un niveau de confiance entre nos deux autorités, nos deux bureaux de certification — afin de garantir que l’appareil est prêt à voler ».

M. Rocheleau a indiqué qu’il pensait que l’AESA validerait la certification de la FAA pour les deux avions MAX soit simultanément, soit très peu de temps après. « Nous sommes sur la bonne voie », a-t-il déclaré.

Le mois dernier, l’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré qu’il s’attendait à ce que le MAX 7 soit certifié cet été et que le MAX 10 soit approuvé avant la fin de l’année.

Le MAX 7 est une version raccourcie des deux modèles déjà en service, les MAX 8 et 9, qui ont accumulé des dizaines de milliers d’heures de vol. Boeing a connu des retards dans la certification des modèles 7 et 10 en raison d’un problème de dégivrage des moteurs.

Les relations entre l’AESA et la FAA se sont détériorées après que les accidents mortels du Boeing 737 MAX survenus en 2018 et 2019 ont été attribués à des logiciels défectueux et à une surveillance insuffisante, ce qui a incité l’AESA à examiner de plus près les conceptions de Boeing; toutefois, M. Rocheleau et M. Guillermet ont tous deux souligné que les relations entre les deux agences s’étaient nettement améliorées.

M. Rocheleau a déclaré que la FAA et l’AESA travaillaient à la mise en place d’un accord de partage de données afin d’améliorer la collaboration en matière de certification et de gestion des risques.