Les États-Unis estiment que les coûts liés aux technologies de GM devraient baisser de 20 milliards de dollars d'ici 2031 en raison des nouvelles réglementations sur les émissions

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(Nouvelle version précisant l'orthographe du mot "milliard" dans le titre)

par David Shepardson

General Motors GM.N verra ses coûts technologiques baisser de 20,4 milliards de dollars d’ici 2031 grâce à l’adoption, lundi, de nouvelles règles nettement moins strictes en matière d’économie de carburant, a déclaré le ministère américain des Transports.

Au total, l’administration Trump estime que les coûts technologiques des constructeurs automobiles diminueront de 60,6 milliards de dollars d’ici 2031, soit environ 1.289 dollars par véhicule. Les normes de consommation de carburant pour 2024 devaient coûter 31,7 milliards de dollars à GM d’ici 2031.

La nouvelle réglementation devrait entrer en vigueur vers début décembre. Les constructeurs automobiles n'auront pas besoin d'installer des équipements anti-émissions coûteux pour réduire la consommation de carburant ni de produire davantage de véhicules électriques, comme ils auraient dû le faire en vertu de la réglementation précédente afin de satisfaire à des exigences plus strictes.

Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) du ministère, les coûts de Stellantis STLAM.MI , société mère de Chrysler, diminueront de 6,6 milliards de dollars, ceux de Ford F.N de 5,8 milliards, ceux de Toyota

7203.T de 4,5 milliards et ceux de Honda 7267.T de 4,1 milliards.

GM a déclaré soutenir les objectifs de cette réglementation ainsi que son “intention de mieux adapter les normes de consommation de carburant aux réalités du marché”.

L’année dernière, le Congrès a adopté une loi mettant fin aux sanctions en cas de non-respect des exigences en matière d’économie de carburant, après que Stellantis eut versé environ 775 millions de dollars d’amendes civiles pour ne pas avoir respecté les exigences américaines en la matière depuis 2019.

GM a versé 128,2 millions de dollars d’amendes pour les années 2016 et 2017. GM a également payé une amende de 145,8 millions de dollars et a perdu des crédits de consommation de carburant d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars à l’époque, après qu’une enquête gouvernementale eut révélé des émissions excessives sur environ 5,9 millions de véhicules GM.

En 2023, sous la présidence de Joe Biden, la NHTSA a déclaré que sa proposition visant à renforcer les normes de consommation de carburant jusqu’en 2032 coûterait à l’industrie 14 milliards de dollars en amendes prévues, dont 6,5 milliards pour GM, 3 milliards pour Stellantis et 1 milliard pour Ford Motor F.N .

La réglementation définitive adoptée en 2024 a assoupli les exigences et précisé que l’industrie automobile ne serait pas soumise à plus de 1,83 milliard de dollars d’amendes entre 2027 et 2031.