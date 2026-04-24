Les États-Unis envisagent de recourir à la loi sur la production de défense dans le cadre du rachat de Spirit Airlines, rapporte CBS News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration du président Donald Trump envisage de recourir à la loi sur la production de défense dans le cadre d'une stratégie visant à sauver la compagnie aérienne Spirit Airlines, en difficulté, a rapporté vendredi CBS News, citant des responsables américains proches du dossier.