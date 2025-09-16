Les États-Unis envisagent de nouveaux droits de douane sur les pièces automobiles pour des raisons de sécurité nationale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute plus de détails et d'informations sur d'autres tarifs aux paragraphes 3 à 6) par David Shepardson

Le ministère américain du Commerce a déclaré mardi qu'il examinerait les demandes de l'industrie visant à imposer des droits de douane sur d'autres pièces automobiles importées dans les semaines à venir pour des raisons de sécurité nationale. En mai, Donald Trump a imposé des droits de douane de 25 % sur plus de 460 milliards de dollars d'importations annuelles de véhicules et de pièces automobiles, mais il a depuis conclu des accords pour réduire ces droits de douane sur certains pays. Le ministère a déclaré lundi que les producteurs nationaux d'automobiles ou de pièces automobiles, ou toute association industrielle, peuvent demander l'imposition de droits de douane sur des pièces supplémentaires ayant un impact sur la sécurité nationale. "L'industrie automobile est dans un état de développement rapide pour diverses technologies, y compris dans les domaines des systèmes de propulsion alternatifs, des capacités de conduite autonome et d'autres technologies avancées", a déclaré le ministère, ajoutant que l'industrie a besoin de "l'opportunité d'identifier les produits automobiles nouveaux et émergents qui ont une importance pour les applications de défense."

Le mois dernier, le ministère du Commerce a annoncé qu'il appliquait des droits de douane sur l'acier et l'aluminium sur plus de 400 produits, dont , de nombreuses pièces automobiles totalisant 240 milliards de dollars d'importations annuelles. Ces pièces comprennent des systèmes d'échappement automobile et de l'acier électrique nécessaire aux véhicules électriques ainsi que des composants pour les bus.

Mardi, un certain nombre de groupes, dont la Chambre de commerce et des associations professionnelles représentant des constructeurs automobiles et des entreprises de pièces automobiles américains et étrangers, ont exhorté le ministère du Commerce à "d'éliminer toute nouvelle expansion imprévisible."

Les groupes, dans une lettre, ont déclaré que "la récente expansion a été mise en œuvre sans préavis adéquat et crée des coûts importants non intentionnels, de la complexité et de l'incertitude pour les entreprises américaines."