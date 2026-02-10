Les États-Unis envisagent d'exempter les grandes entreprises technologiques des prochains droits de douane sur les puces, selon le FT

(Ajoute des détails aux paragraphes 2 à 4)

L'administration duprésident américain Donald Trump envisage d'épargner aux entreprises telles qu'Amazon AMZN.O , Google GOOGL.O et Microsoft MSFT.O les droits de douane à venir sur les puces alors qu'elles construisent des centres de données d'IA, a rapporté lundi le Financial Times, citant des personnes familières avec le sujet.

Les exemptions seraient accordées par le département du commerce et liées aux engagements d'investissement pris par la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 2330.TW , a ajouté le rapport.

Les plans sont en cours d'élaboration et n'ont pas été signés par Donald Trump, a déclaré un fonctionnaire de l'administration cité par le Financial Times.

TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, investit 165 milliards de dollars pour construire des usines dans l'État américain de l'Arizona.