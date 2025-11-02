Les États-Unis enquêtent sur un incident évité de justesse entre un avion de Southwest Airlines et un hélicoptère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a annoncé dimanche qu'il envoyait une équipe pour enquêter sur l'incident évité de justesse survenu le 29 octobre entre un avion de Southwest Airlines LUV.N et un hélicoptère près de l'aéroport international de Cleveland, dans l'Ohio.

Le NTSB a déclaré que les deux appareils ont subi une perte de séparation - ce qui signifie qu'ils se sont rapprochés l'un de l'autre plus près que la distance minimale de sécurité requise - lorsque le vol 1333 de Southwest effectuait son approche finale sur un vol en provenance de Baltimore. Le pilote de Southwest a alors décidé d'interrompre l'atterrissage. Southwest a déclaré que le Boeing 737 BA.N avait atterri en toute sécurité peu de temps après.

Le 29 janvier, une collision en vol entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée américaine a tué 67 personnes près de l'aéroport national Ronald Reagan de Washington, à l'extérieur de la capitale américaine, et a suscité l'inquiétude quant aux risques d'incidents aériens évités de justesse entre des avions commerciaux et des hélicoptères.