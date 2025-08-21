Les États-Unis enquêtent sur les retards dans les rapports d'accidents de Tesla impliquant des systèmes d'assistance à la conduite

Une enquête distincte porte sur 2,4 millions de Teslas après quatre collisions, dont une mortelle

Certains rapports d'accident sont arrivés des mois après ces incidents - NHTSA

(Pas de commentaire immédiat de la part de Tesla, plus de détails) par David Shepardson

L'agence américaine de sécurité automobile a déclaré jeudi qu'elle enquêterait sur les retards de Tesla dans la soumission des rapports d'accidents impliquant des systèmes avancés d'aide à la conduite ou des véhicules autoguidés.

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré qu'elle avait identifié de nombreux rapports d'incidents d'accidents de Tesla qui sont arrivés plusieurs mois ou plus après ces incidents.

Le régulateur exige qu'un rapport soit soumis dans un délai d'un à cinq jours après qu'une entreprise ait été informée d'un accident. En avril, l'agence a révisé les exigences .

L'agence de sécurité a déclaré qu'elle ouvrait une enquête d'audit "pour évaluer la cause des retards potentiels dans les rapports, l'étendue de ces retards et les mesures d'atténuation que Tesla a mises en place pour y remédier."

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La NHTSA a déclaré que "lorsque les rapports ont été soumis, Tesla les a soumis de deux manières. De nombreux rapports ont été soumis en un seul lot, tandis que d'autres ont été soumis sur une base continue."

Dans ses discussions avec l'entreprise, Tesla "indique que le calendrier des rapports était dû à un problème avec la collecte de données de Tesla, qui, selon Tesla, a maintenant été résolu", a déclaré l'organisme de réglementation.

La NHTSA examine également si des rapports d'incidents antérieurs sont restés en suspens et si les rapports qui ont été soumis comprenaient toutes les données requises et disponibles.

Depuis le mois d'octobre, la NHTSA enquête sur les collisions liées à la conduite autonome complète de Tesla dans des conditions de visibilité réduite sur la route. L'enquête porte sur 2,4 millions de véhicules Tesla équipés de la technologie d'auto-conduite intégrale après quatre collisions signalées, dont un accident mortel survenu en 2023.

En janvier, la NHTSA a également ouvert une enquête sur 2,6 millions de véhicules Tesla à la suite de rapports d'accidents impliquant une fonction qui permet aux utilisateurs de déplacer leur voiture à distance.

La NHTSA examine de près le déploiement par Tesla de robotsaxis autopilotés à Austin, au Texas, lancé en juin, et a indiqué dans un courriel adressé à Tesla le 1er juillet qu'elle continuait d'examiner le déploiement et qu'elle voulait savoir si les employés de Tesla pouvaient conduire les véhicules à distance.