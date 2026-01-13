Les États-Unis donnent leur feu vert aux exportations de puces H200 de Nvidia vers la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 5 et 6) par David Shepardson, Alexandra Alper et Karen Freifeld

L'administration Trump a donné mardi son feu vert aux ventes en Chine des deuxièmes puces d'IA les plus puissantes de Nvidia NVDA.O , mettant en place une règle qui devrait donner un coup de fouet aux expéditions de la H200 malgré les vives inquiétudes des faucons de la Chine à Washington.

Selon la réglementation, les puces seront examinées par un laboratoire d'essai tiers afin de confirmer leurs capacités techniques en matière d'IA avant de pouvoir être expédiées en Chine, qui ne peut recevoir plus de 50 % de la quantité totale de puces vendues aux clients américains.

Nvidia devra certifier qu'il y a suffisamment de H200 aux États-Unis, tandis que les clients chinois devront démontrer qu'ils disposent de "procédures de sécurité suffisantes" et qu'ils ne peuvent pas utiliser les puces à des fins militaires.

Le président américain Donald Trump a annoncé le mois dernier qu'il autoriserait les ventes de puces et qu'il percevrait une taxe de 25 % sur ces ventes. Cette décision a suscité des critiques de la part des faucons de la Chine dans l'ensemble de l'échiquier politique américain, qui craignaient que les puces ne renforcent l'armée de Pékin et n'érodent l'avantage des États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Ces craintes avaient incité l'administration Biden à interdire les ventes de puces d'IA avancées à la Chine. Mais l'administration Trump, dirigée par le tsar de l'IA de la Maison Blanche David Sacks, affirme que l'envoi de puces d'IA avancées à la Chine décourage les concurrents chinois comme Huawei de redoubler d'efforts pour rattraper les conceptions de puces les plus avancées de Nvidia et d'AMD AMD.O .