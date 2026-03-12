 Aller au contenu principal
Les États-Unis doivent résoudre les problèmes liés au système laser anti-drone, selon une sénatrice
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 12:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La principale démocrate de la commission sénatoriale du commerce a déclaré jeudi que les récents incidents liés à l'utilisation par le gouvernement d'un système anti-drone à base de laser au Texas mettaient en danger les passagers aériens et que les agences gouvernementales devaient aborder de graves problèmes.

"Ces incidents ont mis en évidence de graves défaillances de processus qui exposent le public voyageur à des risques pour la sécurité inacceptables", a écrit la sénatrice Maria Cantwell au Pentagone, à l'Administration fédérale de l'aviation, au Département de la sécurité intérieure et à d'autres agences. "Il est inacceptable que ce système ait été déployé sans coordination adéquate avec la FAA, ce qui constitue probablement une violation de la loi."

Mme Cantwell a souligné que la Coupe du monde de football de 2026 et les Jeux olympiques de Los Angeles de 2028 seront confrontés à des menaces potentielles liées aux drones et a déclaré que chaque agence gouvernementale américaine "ayant des responsabilités en matière de lutte contre les drones doit être prête dès maintenant à agir rapidement face à une telle menace sans mettre en péril la sécurité aérienne."

