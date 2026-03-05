 Aller au contenu principal
Les États-Unis délivrent une licence autorisant les transactions impliquant Rosneft Allemagne
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 16:11

Les États-Unis ont délivré jeudi une licence générale autorisant les transactions impliquant Rosneft Allemagne malgré les sanctions américaines contre la Russie, selon le site web du département du Trésor américain.

