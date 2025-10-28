Les États-Unis continueront à dominer les flux d'investissement mondiaux, selon les responsables financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les directeurs généraux des grandes sociétés financières jugent exagérés les risques de ralentissement aux États-Unis

*

Les dirigeants soulignent l'attrait des investissements aux États-Unis par rapport à l'Europe et à l'Asie

(Ajout de puces, de détails et de remarques de la conférence à partir du paragraphe 3.) par Tom Sims et Elizabeth Howcroft

Les États-Unis continueront à attirer la grande majorité des flux d'investissement et les risques de ralentissement de la plus grande économie mondiale sont exagérés, ont déclaré les dirigeants des principales sociétés financières lors d'une conférence en Arabie saoudite mardi.

Les marchés boursiers américains ont atteint des sommets inégalés grâce aux énormes sommes d'argent injectées dans le pays pour parier sur l'intelligence artificielle, ce qui a incité certains dirigeants et banquiers centraux à mettre en garde contre les risques croissants d'une bulle et d'une correction du marché.

D'autres investisseurs s'inquiètent de l'augmentation de la dette publique sous le président américain Donald Trump et de l'impact de ses tarifs douaniers.

Néanmoins, les dirigeants de la Future Investment Initiative (FII) à Riyad ont passé une grande partie de leur temps à parler des perspectives des États-Unis, affirmant qu'ils se comparaient favorablement à l'Europe et à certaines parties de l'Asie.

LES FONDS REVIENNENT AUX ETATS-UNIS CES DERNIERS MOIS, SELON FINK

Le directeur général de BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a déclaré que l'argent était revenu aux États-Unis au cours des deux derniers mois en particulier, inversant un mouvement de retrait des actifs en dollars plus tôt dans l'année.

"La plupart des investisseurs mondiaux ont une très forte surpondération aux États-Unis et c'est l'endroit où il faut avoir une surpondération pour les 18 prochains mois", a déclaré Larry Fink.

Le directeur général de Goldman Sachs GS.N , David Solomon, a déclaré que la "grande majorité de l'allocation de capital" se ferait dans des actifs en dollars et qu'il n'y avait pas de catalyseur évident pour un ralentissement économique aux États-Unis au cours des 6 à 12 prochains mois.

Stephen Schwarzman, directeur général de Blackstone BX.N , a déclaré qu'il était convaincu que les États-Unis et la Chine feraient des progrès significatifs dans la conclusion d'un accord commercial, alors que Donald Trump rencontrera cette semaine le premier ministre chinois .

Le fondateur de Pershing Square Capital Management, Bill Ackman, a minimisé les inquiétudes concernant les niveaux d'endettement du gouvernement américain, soulignant la force et l'ampleur des actifs du gouvernement, alors que tout le monde se concentre sur ses passifs.