Les États-Unis confirment la vente à Taïwan d'un système de missiles de défense aérienne d'une valeur de 700 millions de dollars
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 05:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les États-Unis dévoilent leur deuxième paquet d'armes pour Taïwan en une semaine

*

Ces mesures interviennent alors que les tensions entre la Chine et le Japon s'aggravent à propos de Taïwan

*

La Chine est toujours irritée par les ventes d'armes américaines à Taïwan

(Ajout des commentaires d'un diplomate américain; paragraphes 8,9)

Les États-Unis ont confirmé la vente à Taïwan d'un système de missiles avancé d'une valeur de près de 700 millions de dollars, qui a été testé au combat en Ukraine. Il s'agit de leur deuxième paquet d'armes en une semaine , ce qui porte le total à 1 milliard de dollars, et ils ont réaffirmé leur soutien à Taipei.

Dans la région indo-pacifique, seules l'Australie et l'Indonésie utilisent aujourd'hui ce système, dont les États-Unis ont déclaré l'année dernière que Taïwan recevrait trois exemplaires dans le cadre d'une vente d'armes d'une valeur de 2 milliards de dollars .

Les National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) solutions de défense aérienne à moyenne portée, comme on les appelle, sont fabriquées par RTX RTX.N et constituent une nouvelle arme pour Taïwan.

Le Pentagone a déclaré que l'entreprise a reçu un contrat à prix fixe ferme pour l'approvisionnement des unités NASAMS, les travaux devant être achevés en février 2031.

"Les ventes militaires étrangères de l'exercice 2026 (Taiwan) d'un montant de 698 948 760 dollars ont été engagées", a déclaré le Pentagone dans un communiqué lundi.

RTX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Utilisé en Ukraine pour se défendre contre l'invasion russe, le système NASAMS renforce considérablement les capacités de défense aérienne que les États-Unis exportent vers Taïwan en raison de l'augmentation de la demande.

uN SOUTIEN AMÉRICAIN "SOLIDE COMME LE ROC

"Il doit être clair aujourd'hui et le restera à l'avenir que les engagements des États-Unis envers Taïwan sont solides comme le roc", a déclaré Raymond Greene, l'ambassadeur américain de facto à Taipei, lors d'un événement organisé mardi par la Chambre de commerce américaine à Taïwan.

"Nous joignons le geste à la parole, en mettant l'accent sur le soutien aux efforts de Taïwan pour parvenir à la paix par la force. Cela n'est nulle part plus évident que dans notre coopération croissante dans le domaine de l'industrie de la défense"

L'approbation jeudi par les États-Unis de la vente d'avions de chasse et d'autres pièces d'avions à Taïwan pour un montant de 330 millions de dollars est la première transaction de ce type depuis l'entrée en fonction du président Donald Trump en janvier, ce qui a suscité les remerciements de Taipei et la colère de Pékin.

Ces ventes d'armes interviennent dans un contexte d'aggravation de la crise diplomatique entre Pékin et Tokyo au sujet de Taïwan, revendiquée par la Chine comme son propre territoire, bien que le gouvernement de Taipei rejette les revendications de souveraineté de Pékin.

Dimanche, les garde-côtes chinois ont navigué dans les eaux entourant un groupe d'îles de la mer de Chine orientale contrôlées par le Japon mais revendiquées par la Chine.

Le Japon a déclaré qu'il avait également fait décoller des avions de chasse samedi, après que la Chine eut fait voler un drone entre Taïwan et l'île japonaise de Yonaguni, située à l'extrême ouest du pays.

Interrogé mercredi sur les tensions, le ministre taïwanais de la défense, Wellington Koo, a déclaré que la Chine ne devait pas recourir à la force pour résoudre ses différends.

"La Chine devrait abandonner son idée de recourir à la force pour résoudre les problèmes", a-t-il déclaré aux journalistes.

L'armée taïwanaise renforce ses armements pour mieux faire face à toute attaque de la Chine, notamment en construisant ses propres sous-marins pour défendre les lignes d'approvisionnement maritimes vitales.

L'armée chinoise opère presque quotidiennement autour de Taïwan dans le cadre de ce que Taipei considère comme une stratégie de "zone grise" visant à tester et à épuiser les forces taïwanaises.

Malgré l'absence de liens diplomatiques formels, les États-Unis sont tenus par la loi de fournir à Taïwan les moyens de se défendre, à la grande colère de Pékin.

Guerre en Ukraine

