Les États-Unis concluent un important investissement dans le secteur de l'uranium au Niger, deux ans après le retrait de leurs troupes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La DFC va investir jusqu'à 414 millions de dollars dans le projet Dasa de Global Atomic

* Cet investissement pourrait marquer un tournant après l'expulsion des forces américaines et l'accueil réservé à la Russie par le Niger

* Cet accord d'investissement dans une entreprise canadienne constitue également une lueur d'espoir pour les relations entre les États-Unis et le Canada

par Jessica Donati

Le gouvernement américain a approuvé un financement pouvant atteindre 414 millions de dollars pour un projet d'exploitation d'uranium au Niger, selon le promoteur du projet, ce que des sources ont qualifié de victoire pour Washington deux ans après que ce pays d'Afrique de l'Ouest a expulsé toutes les forces américaines.

La US Development Finance Corp a approuvé la ligne de crédit destinée au projet Dasa de la société minière canadienne Global Atomic, que cette dernière décrit comme le gisement d’uranium le plus riche d’Afrique, selon un communiqué publié mercredi par l’entreprise.

Cet investissement pourrait renforcer l’accès des États-Unis à un approvisionnement stratégique en uranium, à un moment où le Niger, septième producteur mondial d’uranium, est en conflit avec la société minière française Orano, soutenue par l’État, qui a longtemps dominé le secteur de l’uranium dans le pays.

Ce financement est considéré par des sources proches du dossier comme une avancée diplomatique et commerciale pour Washington, dont les relations avec le Niger se sont détériorées après que le gouvernement militaire, arrivé au pouvoir lors d’un coup d’État en 2023, a ordonné aux forces américaines de quitter le pays en 2024. Les nouveaux dirigeants de Niamey ont fait appel à des paramilitaires russes pour assurer leur sécurité, plutôt qu’à l’Occident.

Des sources informées de cette initiative ont indiqué que l’ambassadeur américain avait exhorté Washington à renouer des liens avec Niamey et à soutenir le projet après l’arrivée au pouvoir de l’administration Trump, qui a mis un accent renouvelé sur la conclusion d’accords en Afrique.

Ce projet était considéré comme une opportunité de s’assurer l’accès à une ressource énergétique stratégique qui, sans cela, risquait de tomber dans l’orbite de puissances rivales, ont-elles ajouté.

Une source proche des discussions entre Global Atomic et la DFC a indiqué qu’une avancée décisive avait eu lieu cet été lorsque le directeur général Stephen Roman s’était rendu à Washington pour résoudre les derniers points de blocage qui retardaient l’approbation.

Ce projet pourrait également constituer une rare lueur d’espoir dans les relations entre les États-Unis et le Canada, qui sont mises à rude épreuve par la guerre commerciale qui oppose les deux voisins .

Le gouvernement nigérien n’a pas répondu à une demande de commentaire.

DÉFIS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE LOGISTIQUE

Malgré l’engagement financier, le projet est confronté à d’importants risques sécuritaires et politiques.

Des attaques djihadistes ont pris pour cible à plusieurs reprises le gouvernement et les forces de sécurité nigériennes au cours de l’année écoulée. Le mois dernier, des soldats mutins ont attaqué une base aérienne militaire stratégique ainsi que la présidence.

Global Atomic étudie actuellement d'autres itinéraires pour exporter l'uranium depuis ce pays enclavé, les voies de transport vers la côte étant devenues de plus en plus risquées, a déclaré une source au courant des discussions.

L’une des idées envisagées consiste à investir dans un itinéraire vers le nord, passant par l’Algérie et traversant le désert du Sahara.

L’Algérie a envoyé des avions au Niger cet été pour aider le gouvernement à faire face à la dernière tentative de coup d’État, soulignant ainsi l’amélioration des relations entre les deux pays voisins.

L’uranium a été ajouté à la liste américaine des minéraux critiques l’année dernière, ce qui a ravivé l’intérêt pour les réserves du Niger.

Ces réserves comprennent des stocks d’uranium au cœur d’un litige entre le gouvernement nigérien et Orano, qui a engagé une procédure d’arbitrage international après avoir perdu le contrôle d’actifs miniers clés dans le pays.