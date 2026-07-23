Les États-Unis concluent un accord sur l'énergie nucléaire avec l'Arabie saoudite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les commentaires de l'Arabie saoudite, paragraphe 10)

* Le Congrès dispose désormais de 90 jours de session pour s'opposer à l'accord avant que celui-ci n'entre en vigueur

* L'accord ne prévoit pas le protocole additionnel de l'AIEA relatif aux inspections inopinées approfondies

* Il autorise l'Arabie saoudite à enrichir de l'uranium et à retraiter les déchets nucléaires

par Timothy Gardner

Les États-Unis et l’Arabie saoudite ont conclu un accord sur l’énergie nucléaire civile, autorisant le royaume à enrichir de l’uranium et à construire des réacteurs nucléaires à l’aide de technologies américaines, sans exiger les inspections inopinées de l’ONU que Washington avait auparavant imposées à l’Iran.

Un accord sur le nucléaire civil avec l’Arabie saoudite était en préparation depuis des années, tant sous la première administration du président Donald Trump que sous celle de l’ancien président Joe Biden.

Aucun accord n’avait toutefois abouti jusqu’à présent, en partie en raison des mises en garde des groupes de lutte contre la prolifération, qui affirment que cela pourrait ouvrir à l’Arabie saoudite la voie vers la mise au point d’une arme nucléaire.

Contrairement au plan de Biden, l’accord de l’administration Trump ne prévoit pas que l’Arabie saoudite signe le « protocole additionnel », qui autorise l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) des Nations unies à mener des inspections inopinées dans des sites non déclarés.

Il y a plus d’un an, l’Arabie saoudite est passée d’un régime de surveillance allégé de l’AIEA, prévu pour les pays dont les activités nucléaires sont très limitées, à des « » régulières avec contrôle des installations nucléaires déclarées. Cette décision s’inscrivait dans le cadre d’un projet d’expansion nucléaire dont le pays affirme depuis longtemps qu’il inclura l’enrichissement.

Le protocole additionnel vise à prévenir les activités nucléaires secrètes, une préoccupation concernant l’Arabie saoudite depuis que le prince héritier Mohammed ben Salmane a déclaré à plusieurs reprises que Riyad développerait des armes nucléaires si son rival régional, l’Iran, en faisait de même.

L’Iran avait mis en œuvre le protocole additionnel dans le cadre d’un accord nucléaire historique conclu en 2015 avec les grandes puissances, mais cet accord s’est effondré après que Donald Trump a retiré les États-Unis de celui-ci en 2018. L’Iran a cessé d’appliquer le protocole additionnel en 2023.

Le nouvel accord avec Washington permettrait à l’Arabie saoudite d’enrichir de l’uranium e et de retraiter des déchets nucléaires, deux activités pouvant mener à la fabrication d’une arme nucléaire. Les Émirats arabes unis avaient accepté de renoncer à ces deux activités lorsqu’ils avaient signé un accord similaire avec les États-Unis en 2009.

Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, et son homologue, le prince Abdulaziz bin Salman, ont signé ce pacte, connu sous le nom d’« accord 123 », ainsi qu’un accord bilatéral sur les garanties, a indiqué mercredi le ministère américain de l’Énergie. L’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a déclaré que cet accord soutenait les efforts de diversification des sources d’énergie et respectait les « normes internationales les plus strictes » en matière de sûreté, de sécurité et de non-prolifération nucléaires. L’Arabie saoudite affirme depuis longtemps que si elle ne s’associait pas aux États-Unis, elle pourrait le faire avec la Chine ou la Russie, qui appliquent des normes de non-prolifération différentes.

L’administration Trump a déclaré que cet accord respectait les dispositions en matière de non-prolifération prévues par la loi américaine sur l’énergie atomique, qui comptent parmi les plus strictes au monde. L’AIEA n’a pas encore commenté l’annonce américaine.

Le ministère de l’Énergie a indiqué que l’accord allait désormais être soumis au Congrès. À moins que le Congrès ne recueille suffisamment de voix pour s’opposer à l’accord dans un délai de 90 jours de session, celui-ci entrera en vigueur. Il faudrait toutefois une majorité des deux tiers pour passer outre un veto présidentiel.

Certains experts nucléaires ont appelé les législateurs à rejeter cet accord.

« Nous exhortons tous les membres du Congrès, tous bords confondus, à prendre conscience des risques et à exercer leur pouvoir pour rejeter ou modifier l’accord nucléaire proposé par Trump avec l’Arabie saoudite, afin de ne pas ouvrir encore davantage la voie à la prolifération nucléaire au Moyen-Orient », a déclaré Kelsey Davenport, directrice des politiques de non-prolifération à l’Arms Control Association. Cet accord d’une durée d’environ 30 ans portant sur la construction de réacteurs AP1000, d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, profiterait à Westinghouse, détenue conjointement par la société canadienne Cameco CCO.TO et Brookfield Asset Management BAM.N .

« CELA NOUS RENDRA TOUS MOINS SÛRS »

Une source du secteur a indiqué que l’accord nécessite une étude de faisabilité sur l’utilisation de la technologie américaine en Arabie saoudite. Compte tenu de cette étude et de la lenteur de la construction des centrales nucléaires et des installations d’enrichissement d’uranium, la mise en place de ces infrastructures pourrait prendre de nombreuses années.

Plusieurs législateurs démocrates ont averti que cet accord pourrait déclencher une course aux armements au Moyen-Orient alors que la guerre américano-israélienne contre l’Iran se poursuit. « Ils permettent à l’Arabie saoudite, une nation belliqueuse et autoritaire, de développer des technologies d’armes nucléaires tout en déclenchant une guerre contre l’Iran sous prétexte d’empêcher la fabrication d’une bombe nucléaire iranienne », a déclaré le sénateur démocrate Edward Markey. « Cet accord nous rendrait tous moins en sécurité. »

Le sénateur Jim Risch, républicain, a déclaré qu’il partageait l’avis du prince héritier du royaume selon lequel cet accord serait bénéfique pour les deux pays.