Les États-Unis ciblent Ozempic et Wegovy de Novo Nordisk pour des négociations sur les prix de l'assurance-maladie

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les négociations sur les prix de l'assurance maladie portent sur 15 médicaments coûteux pour 2027

*

La PhRMA critique le processus de transactions des prix de l'assurance-maladie, qu'elle considère comme un frein à l'innovation

*

Les fabricants des médicaments sélectionnés ont jusqu'au 28 février pour décider s'ils participeront aux négociations

*

Les actions de Novo Nordisk chutent après la publication de la liste

(Ajout d'un commentaire de Novo aux paragraphes 11 et 12, d'un commentaire extérieur au dernier paragraphe et d'un graphique) par Michael Erman, Ahmed Aboulenein et Bhanvi Satija

Le médicament phare de Novo Nordisk

NOVOb.CO contre le diabète, Ozempic, et le traitement pour la perte de poids, Wegovy , font partie des 15 médicaments visés par les négociations de prix de Medicare pour 2027, a déclaré le gouvernement américain vendredi.

Parmi les autres médicaments figurant sur la liste figurent Ibrance et Xtandi, médicaments anticancéreux de Pfizer, Trelegy Ellipta, traitement de l'asthme et de la bronchopneumopathie chronique obstructive de GSK GSK.L (COPD), Austedo, traitement de la maladie de Huntington de Teva TEVA.TA , et Linzess, médicament contre le syndrome du côlon irritable d'Abbvie

ABBV.N .

Le processus de transactions des prix a été mis en place dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation signée par le président Biden () en 2022. Les 15 nouveaux médicaments constituent le deuxième groupe de médicaments soumis à ce processus et sont parmi les plus chers du programme de santé Medicare pour les personnes âgées de 65 ans et plus ou les personnes handicapées.

On ne sait pas encore si le président élu Donald Trump prévoit d'apporter des modifications à ce programme. Des fonctionnaires de l'administration Biden ont laissé entendre qu'il ne pourrait pas le faire parce que la loi définit des critères de sélection détaillés.

"Ces 15 médicaments, ajoutés aux 10 médicaments déjà négociés par Medicare, représentent environ un tiers des dépenses de Medicare Part D pour les médicaments sur ordonnance", a déclaré M. Biden dans un communiqué.

L'année dernière, le gouvernement américain a négocié des réductions de prix () allant de 38 % à 79 % pour dix médicaments sur ordonnance très populaires utilisés par Medicare, qui entreront en vigueur en 2026.

Ge Bai, professeur de politique et de gestion de la santé à l'université Johns Hopkins et conseiller du groupe de réflexion conservateur Paragon Health Institute, a déclaré que l 'administration Trump avait le pouvoir de modifier la liste des médicaments soumis à la transactions.

"L'IRA confère le pouvoir de sélection des médicaments à l'administration, et non à l'administration précédente ", a déclaré M. Bai dans un courriel. "Les négociations sur les médicaments font l'objet d'un examen minutieux et les premières preuves ne permettent pas de conclure qu'il s'agit d'une politique efficace et utile, ce qui donne à l'administration Trump des raisons de chercher au moins à la modifier par le biais d'actions exécutives."

NOVO CIBLÉ

Environ 2,3 millions de patients de Medicare ont utilisé des médicaments Novo à base de semaglutide - qui comprend Ozempic, Wegovy et Rybelsus - par le biais de son programme de médicaments sur ordonnance au cours de l'année qui s'est achevée en octobre 2024, a déclaré le gouvernement. Les dépenses brutes totales pour ces trois médicaments ont dépassé les 14 milliards de dollars.

Les actions de Novo Nordisk étaient déjà en baisse avant la publication de la liste en raison des nouvelles données sur l'obésité, mais elles ont encore chuté à la suite de la publication et se sont échangées en baisse de 4,6 %.

"Novo Nordisk reste opposé à la fixation des prix par le gouvernement par le biais de l'IRA et est très préoccupé par la manière dont la loi est mise en œuvre par cette administration", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

"Cependant, nous travaillerons avec la nouvelle administration afin d'apporter des solutions significatives aux patients", a-t-elle ajouté.

Depuis mars, les patients qui utilisent Wegovy pour des raisons autres que la perte de poids - comme la réduction du risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral - sont couverts par le programme Medicare.

Les chercheurs du gouvernement prévoient que l'utilisation d'Ozempic, un médicament contre le diabète, et de Wegovy pour la perte de poids augmenterait le déficit américain au cours des 10 prochaines années à son prix actuel. Le prix de Novo est d'environ 935 dollars par mois, tandis que celui de Wegovy est d'environ 1 350 dollars par mois, bien que l'entreprise dise qu'elle offre des réductions.

LES ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES N'APPRÉCIENT PAS LA LOI

L'industrie pharmaceutique s'est opposée au programme de transactions, affirmant qu'il étoufferait l'innovation. Ils ont fait pression sur l'administration Trump pour assouplir les règles, en demandant, par exemple, de retarder le délai dans lequel les médicaments à petites molécules deviennent éligibles à la transactions.

"Le processus de fixation des prix de l'IRA est dangereux pour des millions d'Américains qui comptent sur des traitements innovants et a créé une bureaucratie inutile et coûteuse. En publiant cette liste à la hâte dans ses derniers jours, l'administration Biden manque une fois de plus de relever les véritables défis auxquels sont confrontés les personnes âgées et Medicare", a déclaré dans un communiqué le président-directeur général de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) Stephen J. Ubl.

Les négociations doivent se dérouler jusqu'au 1er novembre de cette année et le gouvernement fixera les prix à la fin de ce mois.

L'annonce est intervenue juste un jour après la date la plus proche possible. La date limite de sélection des 15 médicaments était le 1er février et les fabricants des médicaments sélectionnés auront jusqu'au 28 février pour décider s'ils participeront aux négociations.

Il n'est pas certain que l'industrie pharmaceutique puisse influencer Trump sur les changements à apporter au programme.

Juliette Cubanski, directrice adjointe de la société de recherche sur la santé à but non lucratif KFF, a déclaré: "On ne sait pas encore si les nouveaux dirigeants de l'agence de santé de M. Trump mèneront une lutte acharnée dans le processus de transactions au nom de Medicare ou s'ils adopteront une position plus favorable à l'industrie"